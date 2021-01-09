Во время штурма Капитолия 6 января пострадали десятки человек, по меньшей мере 5 человек погибли. Однако жертв могло быть больше. Американские СМИ утверждают, что сторонники Трампа, штурмовавшие здание Конгресса, планировали убийства конгрессменов.

ФБР начало расследование, чтобы проверить эту версию. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Отметим, что во время штурма Капитолия некоторые сторонники Дональда Трампа действительно имели оружие и вели себя крайне агрессивно.

Следователи, в частности, работают над тем, чтобы определить мотивы и более весомые цели, если такие и были, у тех (участников беспорядков – 24 канал), у кого было оружие или иные предметы, что вызывают предположение о намерениях причинить физический вред,

– пояснили в издании.

По информации СМИ, некоторые участники беспорядков принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники. В то же время данные видеозаписей и фотографий не указывают на попытки участников акции брать заложников.

Добавим, что сейчас ФБР разыскивает 40 протестующих, которые принимали участие в штурме Капитолия. По данным министерства юстиции США, 15 участникам беспорядков в Вашингтоне уже предъявили обвинения.

Какой вид имел Капитолий после штурма: смотрите видео

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

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Что стоит знать о беспорядках в Вашингтоне

6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь .

пришли под здание Капитолия и начали . Протестующие ломали ограждение и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им таки удалось попасть внутрь. Там началась стрельба.

Всего беспорядки унесли жизни не менее 5 человек , из них 1 правоохранитель.

, из них 1 правоохранитель. Лишь на следующий день конгрессмены таки смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства станет Джозеф Байден после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.