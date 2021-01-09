Під час штурму Капітолію 6 січня постраждали десятки людей, щонайменше 5 осіб загинули. Однак жертв могло бути більше. Американські ЗМІ стверджують, що прихильники Трампа, які штурмували будівлю Конгресу, планували вбивства конгресменів.

ФБР почало розслідування, щоб перевірити цю версію. Про це повідомляє газета The Washington Post.

Важливо Штурм Капітолію у США: хто покриє збитки від руйнувань прихильників Трампа

Зауважимо, що під час штурму Капітолію деякі прихильники Дональда Трампа дійсно мали зброю та поводилися вкрай агресивно.

Слідчі, зокрема, працюють над тим, щоб визначити мотиви й більш вагомі цілі, якщо такі й були, в тих (учасників заворушень – 24 канал), у кого була зброя або інші предмети, що викликають припущення про наміри заподіяти фізичну шкоду,

– пояснили у виданні.

За інформацією ЗМІ, деякі учасники заворушень принесли з собою в Капітолій пластикові стяжки, які можна використовувати як наручники. Водночас дані відеозаписів та фотографій не вказують на спроби учасників акції брати заручників.

Додамо, що наразі ФБР розшукує 40 протестувальників, які брали участь у штурмі Капітолію. За даними міністерства юстиції США, 15 учасникам заворушень у Вашингтоні вже висунули звинувачення.

Який вигляд мав Капітолій після штурму: дивіться відео

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

​Актуально Були фанатами Трампа: у США оприлюднили деталі смерті усіх жертв заворушень у Вашингтоні

Що варто знати про заворушення у Вашингтоні

6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

прийшли під будівлю Капітолію та почали Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Там почалася стрілянина.

Загалом заворушення забрали життя щонайменше 5 осіб , з них 1 правоохоронець.

, з них 1 правоохоронець. Лише на наступний день конгресмени таки змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави стане Джозеф Байден – після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.