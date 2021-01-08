Прихильники Дональда Трампа під час штурму Капітолію 6 січня діяли дуже агресивно. Після них будівлю Конгресу США доведеться ремонтувати. Хто за це заплатить? Звичайно ж, платники податків.

Річ у тім, що федеральні агенства у США зазвичай не мають страхування. Про це пише видання Today. Важливо Правоохоронці США розшукують учасників заворушень у Вашингтоні: фото У скільки обійдеться відновлення будівлі Конгресу США, наразі невідомо. Як сильно постраждала будівля Під час заворушень у Вашингтоні протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо. Фото приміщень, які зробили після штурму, шокують. These photos show shattered windows, vandalism and other destruction carried out at the #US Capitol by pro-Trump protesters #yesterday. pic.twitter.com/BnaL1RaAxZ — Quds News Network (@Qudsn_en) January 7, 2021 Який вигляд мав Капітолій після штурму: дивіться відео The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021 Що варто знати про сутички у США 6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Також почалася стрілянина . Одна жінка отримала поранення і згодом померла. Кілька офіцерів теж отримали поранення.

та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Також . Одна жінка отримала поранення і згодом померла. Кілька офіцерів теж отримали поранення. У Вашингтоні ввели комендантську годину.

Лише на наступний день на спільній сесії Конгресу таки змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави стане Джозеф Байден – після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня. Більше про криваві події у Вашингтоні 6 та 7 січня – читайте у матеріалах 24 каналу.