Штурм Капітолію у США: хто покриє збитки від руйнувань прихильників Трампа
Прихильники Дональда Трампа під час штурму Капітолію 6 січня діяли дуже агресивно. Після них будівлю Конгресу США доведеться ремонтувати. Хто за це заплатить? Звичайно ж, платники податків.
Річ у тім, що федеральні агенства у США зазвичай не мають страхування. Про це пише видання Today.
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У скільки обійдеться відновлення будівлі Конгресу США, наразі невідомо.
Як сильно постраждала будівля
Під час заворушень у Вашингтоні протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.
Фото приміщень, які зробили після штурму, шокують.
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Що варто знати про сутички у США
- 6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.
- Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Також почалася стрілянина. Одна жінка отримала поранення і згодом померла. Кілька офіцерів теж отримали поранення.
- У Вашингтоні ввели комендантську годину.
- Лише на наступний день на спільній сесії Конгресу таки змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави стане Джозеф Байден – після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.
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