Штурм Капитолия в США: кто покроет убытки от разрушений сторонников Трампа
Сторонники Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января действовали очень агрессивно. После них здание Конгресса США придется ремонтировать. Кто за это заплатит? Конечно же, налогоплательщики.
Дело в том, что федеральные агентства в США обычно не имеют страхования. Об этом пишет издание Today.
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Во сколько обойдется восстановление здания Конгресса США, пока неизвестно.
Как сильно пострадало здание
Во время беспорядков в Вашингтоне протестующие разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.
Фото помещений, которые сделали после штурма, шокируют.
Как выглядел Капитолий после штурма: смотрите видео
Что следует знать о столкновениях в США
- 6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.
- Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Также началась стрельба. Одна женщина получила ранение и впоследствии умерла. Несколько офицеров тоже получили ранения.
- В Вашингтоне ввели комендантский час.
- Лишь на следующий день на совместной сессии Конгресса таки смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства станет Джозеф Байден – после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
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