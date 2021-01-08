Сторонники Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января действовали очень агрессивно. После них здание Конгресса США придется ремонтировать. Кто за это заплатит? Конечно же, налогоплательщики.

Дело в том, что федеральные агентства в США обычно не имеют страхования. Об этом пишет издание Today.

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Во сколько обойдется восстановление здания Конгресса США, пока неизвестно.

Как сильно пострадало здание

Во время беспорядков в Вашингтоне протестующие разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Фото помещений, которые сделали после штурма, шокируют.

These photos show shattered windows, vandalism and other destruction carried out at the #US Capitol by pro-Trump protesters #yesterday. pic.twitter.com/BnaL1RaAxZ — Quds News Network (@Qudsn_en) January 7, 2021

Как выглядел Капитолий после штурма: смотрите видео

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

Что следует знать о столкновениях в США

6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.

Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Также началась стрельба . Одна женщина получила ранение и впоследствии умерла. Несколько офицеров тоже получили ранения.

и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Также . Одна женщина получила ранение и впоследствии умерла. Несколько офицеров тоже получили ранения. В Вашингтоне ввели комендантский час.

Лишь на следующий день на совместной сессии Конгресса таки смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства станет Джозеф Байден – после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.

Больше о кровавых событиях в Вашингтоне 6 и 7 января – читайте в материалах 24 канала.