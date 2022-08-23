Это говорит о том, что российское государство открыто поддерживает формы террора. Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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симоньян признала, что россия – страна-террорист

россия исповедует методы террора и даже симоньян подтверждает это,

– заявил российский оппозиционный политик.

По мнению Гудкова, это явка с повинной. То есть, российская пропагандистка открыто заявляет, что страна-агрессорка может отправить своих террористов в Эстонию, не дождавшись результатов расследования и убить кого-то.

"россия способна на такие действия. Об этом говорит директор крупнейшего государственного канала, получающего государственное финансирование", – подчеркнул оппозиционный политик. То есть российская пропагандистка семьонян, поддерживающая прямой контакт с путиным и его ближайшим окружением, публично угрожает людям на территории Эстонии.

По словам Гудкова, именно из-за таких пропагандистов, как исповедующих терроризм семьонян, как метод решения проблем, Запад вынужден ограничить въезд россиян.

Это заявление симоньян – это призыв к государственному террору и признание, что россия использует такие методы,

– отметил российский оппозиционный политик.

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