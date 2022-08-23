Это говорит о том, что российское государство открыто поддерживает формы террора. Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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симоньян признала, что россия – страна-террорист
россия исповедует методы террора и даже симоньян подтверждает это,
– заявил российский оппозиционный политик.
По мнению Гудкова, это явка с повинной. То есть, российская пропагандистка открыто заявляет, что страна-агрессорка может отправить своих террористов в Эстонию, не дождавшись результатов расследования и убить кого-то.
"россия способна на такие действия. Об этом говорит директор крупнейшего государственного канала, получающего государственное финансирование", – подчеркнул оппозиционный политик. То есть российская пропагандистка семьонян, поддерживающая прямой контакт с путиным и его ближайшим окружением, публично угрожает людям на территории Эстонии.
По словам Гудкова, именно из-за таких пропагандистов, как исповедующих терроризм семьонян, как метод решения проблем, Запад вынужден ограничить въезд россиян.
Это заявление симоньян – это призыв к государственному террору и признание, что россия использует такие методы,
– отметил российский оппозиционный политик.
Гудков прокомментировал угрозы симоньян Эстонии: смотрите видео
Что известно об убийстве дугиной
- Поздно вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль дарьи дугиной, дочери идеолога "русского мира" александра дугина. Известно, что его идеи стали главным фундаментом для вторжения россии в Украину.
- Как отмечают росСМИ, на момент взрыва в автомобиле должен был находиться и сам александр дугин. Но в последний момент он принял решение сесть в другую машину, что и спасло ему жизнь. Ведь ни водитель, ни его дочь в результате этого инцидента не выжили.
- фсб за сутки "нашла" убийцу дугиной и обвинила в подрыве автомобиля украинку Наталью Вовк. Такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны. Так кремль пытается увеличить градус ненависти рядовых россиян к украинцам.
- Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский отметил, что убийство дугиной было очень профессиональным. Это указывает на то, что за этим стоят российские спецслужбы. По его словам, это ответ дугину, который в последнее время критиковал путина, как "недостаточного фашиста".