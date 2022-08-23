Це свідчить про те, що російська держава відкрито підтримує форми терору. Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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сімоньян визнала, що росія – країна-терористка
росія сповідує методи терору і навіть сімоньян підтверджує це,
– заявив російський опозиційний політик.
На думку Гудкова, це явка з повинною. Тобто російська пропагандистка відкрито заявляє, що країна-агресорка може відправити своїх терористів до Естонії, не дочекавшись результатів розслідування та вбити когось.
"росія здатна на такі дії. Про це говорить директор найбільшого державного каналу, який отримує державне фінансування", – наголосив опозиційний політик. Тобто російська пропагандистка сімоньян, яка підтримує прямий контакт з путіним та його найближчим оточенням, публічно погрожує людям на території Естонії.
За словами Гудкова, саме через таких пропагандистів, як сімоньян, що сповідують тероризм, як метод розв'язання проблем, Захід вимушений обмежити в'їзд росіян.
Ця заява сімоньян – це заклик до державного терору й визнання, що росія використовує такі методи,
– зауважив російський опозиційний політик.
Гудков прокоментував погрози сімоньян Естонії: дивіться відео
Що відомо про вбивство дугіної
- Пізно ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто дарьї дугіної, доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна. Відомо, що його ідеї стали головним фундаментом для вторгнення росії в Україну.
- Як зазначають росЗМІ, на момент вибуху в автомобілі мав перебувати й сам алєксандр дугін. Але в останній момент він ухвалив рішення сісти в іншу машину, що й врятувало йому життя. Адже ані водій, ані його донька внаслідок цього інциденту не вижили.
- фсб за добу "знайшла" вбивцю дугіної та звинуватила у підриві автомобіля українку Наталю Вовк. Такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни. Так кремль намагається збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців.
- Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зауважив, що вбивство дугіної було дуже професійним. Це вказує на те, що за цим стоять російські спецслужби. За його словами, це відповідь дугіну, який останнім часом критикував путіна, як "недостатнього фашиста".