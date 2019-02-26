Скандал с Facebook-страницами Russia Today: при каких условиях пропагандистов разблокируют
Руководство соцсети Facebook позволит восстановить работу нескольких страниц, которые связаны с российским пропагандистским телеканалом Russia Today.
24 канал сообщал, что соцсеть Facebook ранее заблокировала ряд проектов российского телеканала Russia Today, известного пропагандистского ресурса Кремля. В РФ считают, что такое решение Facebook принял по наводке американских журналистов.
Читайте также: МВД обратилось с важным призывом к кандидатам в президенты Украины
Проблема якобы заключалась в том, что соцсеть заблокировала страницы, которые касались проектов, финансируемых российским правительством. Правда, телеканал RT нигде об этом не указывал. Говорится в частности о страницах проекта In the Now, а также связанных с ним Soapbox, Back Then и Waste-Ed, которые принадлежат берлинской компании Maffick Media. Именно она и финансируется российским правительством.
Так, Facebook пообещал разблокировать страницы проектов RT при условии, если их владельцы укажут принадлежность к компании-учредителя, передает CNN.
Мы обратились к Maffick Media (владелец страниц, связанных с RT – 24 канал), чтобы попросить их раскрыть принадлежность своих страниц к материнским компаниям. Эти данные теперь добавлены в раздел "Информация" этих страниц, таким образом указана их принадлежность к RT и Ruptly, чтобы люди могли узнать, кто стоит за страницами, с которыми они взаимодействуют, в Facebook,
- пояснил представитель соцсети.
Отметим, что в Facebook нет правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна быть указана информация о том, кто именно стоит за ее созданием и финансированием. В этом случае решение касается именно связанных с RT и Ruptly страниц.
Вместе с тем, представитель Facebook отметил, что руководство соцсети отныне и в некоторых других случаях будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.
"Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-основателе", – сказал он.
Выбор редакции
-
ГМО-дети из Китая, кроме иммунитета к СПИДу, могли получить еще и суперспособностисегодня , 12:41
-
Россия – прочь: в Симферополе вывесили баннер с призывом к оккупантам убраться из Крымасегодня , 11:36
-
Как после отказа Maruv будут выберать представителя Украины на Евровидении 2019: объяснение НОТУсегодня , 11:23