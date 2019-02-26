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      Скандал с Facebook-страницами Russia Today: при каких условиях пропагандистов разблокируют

      24 Читати новину українською
      Facebook согласился разблокировать страницы RT
      Facebook согласился разблокировать страницы RT / Фото из открытых источников

      Руководство соцсети Facebook позволит восстановить работу нескольких страниц, которые связаны с российским пропагандистским телеканалом Russia Today.

      24 канал сообщал, что соцсеть Facebook ранее заблокировала ряд проектов российского телеканала Russia Today, известного пропагандистского ресурса Кремля. В РФ считают, что такое решение Facebook принял по наводке американских журналистов.

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      Проблема якобы заключалась в том, что соцсеть заблокировала страницы, которые касались проектов, финансируемых российским правительством. Правда, телеканал RT нигде об этом не указывал. Говорится в частности о страницах проекта In the Now, а также связанных с ним Soapbox, Back Then и Waste-Ed, которые принадлежат берлинской компании Maffick Media. Именно она и финансируется российским правительством.

      Так, Facebook пообещал разблокировать страницы проектов RT при условии, если их владельцы укажут принадлежность к компании-учредителя, передает CNN.

      Мы обратились к Maffick Media (владелец страниц, связанных с RT – 24 канал), чтобы попросить их раскрыть принадлежность своих страниц к материнским компаниям. Эти данные теперь добавлены в раздел "Информация" этих страниц, таким образом указана их принадлежность к RT и Ruptly, чтобы люди могли узнать, кто стоит за страницами, с которыми они взаимодействуют, в Facebook,
      - пояснил представитель соцсети.

      Отметим, что в Facebook нет правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна быть указана информация о том, кто именно стоит за ее созданием и финансированием. В этом случае решение касается именно связанных с RT и Ruptly страниц.

      Вместе с тем, представитель Facebook отметил, что руководство соцсети отныне и в некоторых других случаях будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.

      "Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-основателе", – сказал он.

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      Теги: Новости политики Новости России Facebook Соцсети Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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