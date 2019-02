Скандал із Facebook-сторінками Russia Today: за яких умов пропагандистів розблокують

Керівництво соцмережі Facebook дозволить відновити роботу декількох сторінок, які пов’язані із російським пропагандистським телеканалом Russia Today.

24 канал повідомляв, що соцмережа Facebook раніше заблокувала низку проектів російського телеканалу Russia Today, відомого пропагандистського ресурсу Кремля. У РФ вважають, що таке рішення Facebook прийняв за наведенням американських журналістів.

Проблема начебто полягала у тому, що соцмережа заблокувала сторінки, які стосувалися проектів, що фінансуються російським урядом. Щоправда, телеканал RT ніде про це не вказував.Мовиться зокрема про сторінки проекту In the Now, а також пов’язані з ним Soapbox, Back Then та Waste-Ed, що належать берлінській компанії Maffick Media. Саме вона й фінансується російським урядом.

Так, Facebook пообіцяв розблокувати сторінки проектів RT за умови, якщо їх власники вкажуть приналежність до компанії-засновника, передає CNN.

Ми звернулися до Maffick Media (власник сторінок, пов'язаних з RT – 24 канал), щоб попросити їх розкрити приналежність своїх сторінок до материнських компаній. Ці дані тепер додані до розділу "Інформація" цих сторінок, таким чином вказана їх приналежність до RT і Ruptly, щоб люди могли дізнатися, хто стоїть за сторінками, з якими вони взаємодіють, у Facebook,

– пояснив представник соцмережі.

Зазначимо, що у Facebook немає правила, відповідно до якого в описі сторінки обов’язково має бути вказана інформація про те, хто саме стоїть за її створенням і фінансуванням. У цьому випадку рішення стосується саме пов’язаних із RT і Ruptly сторінок.

Водночас, представник Facebook зазначив, що керівництво соцмережі відтепер і в деяких інших випадках буде просити творців сторінок публікувати дані про власників.

"Ми починаємо просити власників сторінок, робота яких може вводити в оману, надавати дані про компанію-засновника", – сказав він.