Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів

Верховна Рада таки спромоглася ухвалити хоч якесь рішення по автомобілям – проголосувала за законопроект, яким скасовані перешкоди для імпорту старших авто та істотно знизила імпортні акцизи. Цей закон називають "законом про "євробляхи", яких останнім часом стало сотні тисяч, якщо не мільйони.

За великим рахунком, ситуація досягла критичної точки та давно потребувала адекватної відповіді від держави.

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Ідеальних законів не існує, будь-який закон не може задовольнити потреби абсолютно всіх. Це в принципі неможливо, тому що інтереси людей є різними. А закон, як відомо, є продуктом компромісу, який має враховувати інтереси різних верств населення: тих, хто вже їздить на машинах і сплатив за них всі податки; тих хто тільки хоче придбати собі машину; тих, хто їздить на іноземній реєстрації; тих, хто взагалі їздить на велосипеді або ходить пішки, і хоче дихати екологічно чистим повітрям.

Тому, ухвалений закон не є ідеальним, але він є першим кроком для здешевлення розмитнення автомобілів та оновлення автопарку. По-перше, скасовується вимога про застосування екологічних євростандартів для ввезення транспортних засобів. Тобто після набуття чинності цим законом, можна буде ввозити автомобілі не тільки вироблені після 2009 року (як це є зараз), а й старші.

У зв'язку з цим стимулювати нас з вами до придбання більш нових авто пропонується економічними чинниками. Формула розрахунку акцизного податку містить коефіцієнт віку транспортного засобу, відповідно чим старший автомобіль, тим більший розмір акцизного податку треба сплатити при його митному оформленні.

Якщо взяти дволітровий бензиновий автомобіль, якому два роки, то акциз розраховується наступним чином: 50 євро х 2 (об'єм двигуна) х 2 роки (вік машини) = 200 євро. А якщо цій самій машині 5 років, то відповідно до формули акциз становитиме 500 євро, якщо 10 років 1000 євро.



Ставка акцизного податку на автомобілі на єврономерах

Безумовно, зараз користувачі авто на іноземній реєстрації говорять, що ця цифра все одно є великою. Тому, щоб розв'язати цю проблему, як їм, так і всім іншим громадянам України, які імпортуватимуть авто після набрання законом чинності, пропонується протягом 180 днів ("Самопоміч" пропонувала рік, але комітет ухвалив півроку) застосовувати до ставок акцизного податку певні знижки. Розмитнюєш авто протягом перших 90 календарних днів роботи нового закону – маєш знижку з акцизу 50%.

Отже, підсумуємо: на акциз впливатимуть 3 складові:

базова ставка; обсяг двигуна; вік авто.

Тепер щодо базової ставки. Вони будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном до 3 літрів – 50 євро, понад 3 літри – 100 євро, для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3,5 літри – 75 євро, понад 3,5 літри – 150 євро. Розрахунки показують, що акцизний податок для авто, розрахований за запропонованою формулою, буде меншим за той, що діє сьогодні.

Водночас, акциз на старі авто буде вищий через коефіцієнт віку. Фактично людина має вибір – придбати старшу машину дешевше, але сплатити більше акцизу або ці кошти закласти у вартість більш нового авто та сплатити менше акцизу.

А що ж про нові розрахунки думають хлопці та дівчата, на автомобілях з іноземною реєстрацією, які протестували під Верховною Радою? Головною їх вимогою було скасування коефіцієнту віку, що за їх словами, дозволило б знизити вартість повного розмитнення до 40% від вартості авто.

Дивіться відео про те, що передбачає закон про "євробляхи":

Втім, в такому разі акциз на річне та п'ятнадцятирічне авто одного виду був би однаковим. А через скасування норми про заборону ввезення старих авто, не залишилось би чинників для безпеки екології. Існує думка, що різниця у 1300 євро між акцизом на 2-річне 2-літрове авто та 15-річне 2-літрове авто стане достатнім стимулом для того, що українець придбав більш нове авто, сплативши при цьому менший акциз.

Також Верховна Рада спромоглася проголосувати та другий проект закону, яким посилили відповідальності за порушення митних правил, зокрема, для осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Що він передбачає і як будуть штрафувати власників "євроблях"?

Вводяться обмеження на кількість авто, які можна ввозити нерезиденту в режимі тимчасового ввезення без так званого "грошового забезпечення" – лише одне авто. Ввезення наступних транспортних засобів передбачає наявність гарантії фінансової установи сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено. Іноземець, який заїде в Україну на іноземній машині в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, матиме сам ним керувати або бути присутнім в авто, якщо ним керує інша людина. Таке авто не можна буде використовувати в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення строків транзиту та тимчасового ввезення авто, порушники також мають сплатити штрафи, залежно від кількості днів перевищення встановлених строків.

Чи є цей закон "манною небесною" для абсолютно всіх сторін? Ні. Та це перший крок, який значно змінює ситуацію з автомобілями на єврономерах, яка є зараз. Проте, за великим рахунком, наразі це все, що вдалося від Верховної Ради отримати у розв'язанні цього питання.

Безумовно, потрібно побачити закон в дії. Можливо продовжити пільговий період для розмитнення, якщо митниця не буде справлятися. В будь-якому випадку, буду особисто контролювати виконання закону і урядом, і митницями. Завжди можете розраховувати на мою допомогу, якщо чиновники почнуть порушувати чи не виконувати закон.