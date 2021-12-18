Суточная статистика вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против COVID-19 получили 136 962 человека. В частности, первую дозу – 42 544 человека, вторую – 94 358 человек. Кроме того, еще 60 украинцев получили дополнительную дозу вакцины, то есть третью прививку.
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Прививки проводили 864 мобильные бригады по иммунизации, 3 343 пункта прививки и 462 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек:
- из них получили первую дозу – 14 355 538 людей,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека,
- получили дополнительную дозу – 74 человека.
Всего проведено 27 274 636 прививок.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Минздраве.
К слову, по данным ведомства, у 85% госпитализированных с коронавирусом не было ни одной прививки.
Вакцины, которыми чаще всего делали прививки
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 092 474,
- Coronavac – 4 706 609,
- AstraZeneca – 1 610 763,
- Moderna – 1 437 827,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала