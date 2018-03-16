Сколько украинцев задумываются о переезде в другую страну: интересные данные

Как известно, самые искренние патриоты Украины живут за ее пределами, потому что только на расстоянии и в стороне нам комфортно переживать, сочувствовать и рассказывать как нужно жить. И есть риск, что количество таких патриотов будет увеличиваться, ведь многие граждане стремятся покинуть Украину.

Почти две трети украинцев (65%) заверили, что не желают менять страну для проживания. Однако вынашивает планы по эмиграции каждый червертий гражданин нашей страны.

Читайте также: Сколько зарабатывают простые украинцы: детали в цифрах

Около 17% опрошенных отметили, что их родственники находились на заработках за рубежом в последние полгода. Стоит отметить, что у каждого 10 украинца родственники работают за границей на постоянной основе.



Около 2% украинцев хотят, чтобы их дети жили в России

И все же 50% граждан желанной страной для проживания своих детей отметили Украину. Четверть опрошенных предпочла бы отправить своих чад в Европу, 7% видят лучшее будущее для своих потомков в США. И только 2% респондентов хотели бы, чтобы их дети жили в соседней России.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.