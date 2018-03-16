Скільки українців задумуються про переїзд в іншу країну: цікаві дані

Як відомо, найщиріші патріоти України живуть за її межами, бо лише на відстані і осторонь нам найкомфортніше переживати, співчувати і розповідати як потрібно жити. І є ризик, що кількість таких патріотів збільшуватиметься, адже чимало громадян прагне покинути Україну.

Майже дві третини українців (65%) запевнили, що не бажають міняти країну для проживання. Проте виношує плани стосовно еміграції кожен червертий громадянин нашої країни.

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Близько 17% опитаних зазначили, що їхні родичі перебували на заробітках за кордоном протягом останніх півроку. Варто зазначити, що у кожного 10 українця родичі працюють за кордоном на постійній основі.



Близько 2% українців хочуть, аби їх діти жили в Росії

І все ж 50% громадян бажаною країною для проживання своїх дітей зазначили Україну. Чверть опитаних воліла б відправити своїх чад у Європу, 7% бачать краще майбутнє для своїх нащадків у США. І лише 2% респондентів хотіли б, аби їх діти проживали в сусідній Росії.

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