14:15
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Цифра
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Скільки українців задумуються про переїзд в іншу країну: цікаві дані

07:22, сьогодні 1412 Читать новость на русском

Як відомо, найщиріші патріоти України живуть за її межами, бо лише на відстані і осторонь нам найкомфортніше переживати, співчувати і розповідати як потрібно жити. І є ризик, що кількість таких патріотів збільшуватиметься, адже чимало громадян прагне покинути Україну.

Майже дві третини українців (65%) запевнили, що не бажають міняти країну для проживання. Проте виношує плани стосовно еміграції кожен червертий громадянин нашої країни.

Читайте також: Скільки заробляють прості українці: деталі у цифрах

Близько 17% опитаних зазначили, що їхні родичі перебували на заробітках за кордоном протягом останніх півроку. Варто зазначити, що у кожного 10 українця родичі працюють за кордоном на постійній основі.


Близько 2% українців хочуть, аби їх діти жили в Росії

І все ж 50% громадян бажаною країною для проживання своїх дітей зазначили Україну. Чверть опитаних воліла б відправити своїх чад у Європу, 7% бачать краще майбутнє для своїх нащадків у США. І лише 2% респондентів хотіли б, аби їх діти проживали в сусідній Росії.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини України Новини Росії Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сьогодні, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 318
Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
сьогодні, 12:53 Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
7457
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2636
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1085
Скрипаль і світова
сьогодні, 12:00 Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна
Наталія Лебідь 1054
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук