Сколько времени тратят украинцы на просмотр роликов с "Порнохаба": потрясающие цифры

Украина заняла 16 место в рейтинге стран, которые приносят больше всего трафика популярному порно-каналу "Порнохаб". По 2018 года мы выросли в этом списке аж на 11 пунктов.

Среди персоналий чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.

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В первой пятерке оказались такие страны: США, Великобритания, Индия, Япония и Канада. Активно украинцы интересовались разделом "Хентай" (эротическая анимация).



Рейтинг стран, которые просматривают эротические ролики

По времени просмотра украинцы вообще попали в топ-4, в среднем "Порнохаб" у нас смотрят 10 минут 26 секунд. На первом месте филиппинцы, которые релаксируют на этом портале 13 минут и 50 секунд.



Филиппинцы просматривают порноролики 13 минут 50 секунд

Например, выдержка россиян куда меньше – всего 7 минут 48 секунд.

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