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      Сколько времени тратят украинцы на просмотр роликов с "Порнохаба": потрясающие цифры

      200 Читати новину українською

      Украина заняла 16 место в рейтинге стран, которые приносят больше всего трафика популярному порно-каналу "Порнохаб". По 2018 года мы выросли в этом списке аж на 11 пунктов.

      Среди персоналий чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.

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      В первой пятерке оказались такие страны: США, Великобритания, Индия, Япония и Канада. Активно украинцы интересовались разделом "Хентай" (эротическая анимация).

      Рейтинг країн, які переглядають еротичні ролики
      Рейтинг стран, которые просматривают эротические ролики

      По времени просмотра украинцы вообще попали в топ-4, в среднем "Порнохаб" у нас смотрят 10 минут 26 секунд. На первом месте филиппинцы, которые релаксируют на этом портале 13 минут и 50 секунд.

      Філіпінці переглядають порно-ролики 13 хвилин 50 секунд
      Филиппинцы просматривают порноролики 13 минут 50 секунд

      Например, выдержка россиян куда меньше – всего 7 минут 48 секунд.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Новости России статистика Порно
      Источник: 24 канал
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