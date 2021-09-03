Какая опасность для здоровья?

Дети глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. "Всеукраинский союз парамедиков" сообщил, что со всей Украины ежемесячно госпитализируются 15–20 детей.

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Председатель этого союза Ярослав Вус рассказал, что в результате этого ребенок получает ожог слизистых оболочек пищевода и желудка. После этого необходима срочная госпитализация. В больницы попадают дети 13–14 лет.

До этого ничего не надо делать, а максимально быстро госпитализировать и промывать желудок через зонд. У ребенка может возникнуть спаечная болезнь, пищевод спаивается и его надо растягивать раз в несколько месяцев. Для этого берут толстую металлическую палку и просто впихивают в пищевод под общим наркозом. Таким образом его растягивают,

– рассказал Вус.

Глава "Всеукраинского союза парамедиков" Ярослав Вус / Фото – фейсбук Ярослава Вуса

Почему дети ведутся на подобные челленджи?

Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева говорит, что подростковый возраст – это сложный период, поскольку дети еще эмоционально незрелые, уязвимые, у них еще не сформированы адекватные модели поведения.

Именно в этом возрасте дети более склонны к подражанию и копированию моделей поведения определенных людей, которых они считают авторитетными. При этом надо помнить о том, что в подростковом возрасте наиболее значимой для ребенка является оценка сверстников и авторитет товарищей.

Практикующий психолог, психотерапевт Наталья Ремесник отмечает, что в определенный возраст дети выходят из-под влияния родителей, а их авторитет становится меньше – это закономерный этап развития. Если до 6–7 лет на детей влияет их базовая семья, то потом они "идут" в социум и общаются со сверстниками.

Соответственно они начинают перебирать модель поведения сверстников. И чем дальше в подростковом возрасте, тем больше ребенок склонен выбирать себе авторитетов. Особенно, если отношения в семье более формальные, где мало тепла и доверия и много обвинений, например, сделал ли ты уроки, или ты убрал в квартире?

– говорит эксперт.



Практикующий психолог, психотерапевт Наталья Ремесник / Фото – фейсбук Натальи Ремесник

При таких формальных отношениях дети начинают выбирать себе авторитетов. Ремесник отмечает, что и дети, и взрослые обращают внимание на то, что делают другие. Дети смотрят на своих ровесников и начинают им подражать. Однако, в подростковом возрасте критическое мышление еще не развито, желание подражать есть, а последствия не осознаются, потому что собственный опыт – мал.

То есть, не с чем сравнить, что будет со мной, если я съем эту подушечку для геля. Опасность до конца не осознается,

– говорит Ремесник.

Как соцсети влияют в этом плане на детей?

Наталья Бугаева рассказывает, что дети, прежде всего, хотят быть популярными. Они готовы рисковать собственной безопасностью не только для того, чтобы получить одобрение сверстников и ради лайков и увеличения подписчиков, но и для того, чтобы испытать себя и определить пределы своих страхов и возможностей.

Следует учитывать особенности детской психики, которая находится в стадии формирования, поэтому подростки не думают о последствиях собственных действий и об опасности, которой подвергают себя и окружающих, когда берут участие в экстремальных челленджах, и повторяют то, что делают другие,

– объясняет Бугаева.



Кандидат наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева / Фото – фейсбук Натальи Бугаевой

Как уберечь от опасных развлечений детей?

Наталья Ремесник объясняет, что родители должны развивать критическое мышление ребенка, чтобы он не верил во все, что видит. В частности, надо объяснять ребенку любые моменты, которые ему запрещают. Даже показывать на примере. По словам эксперта, чем старше ребенок становится, тем труднее ему что-то объяснять и рассказывать, научить выстраивать причинно-следственные связи.

За это время, если созданы доверительные отношения между родителями и их ребенком, где в семье привыкли обсуждать все, где не критикуют за все, то ребенок может поделиться и не боится, что его каким-то образом будут оценивать, а просто примут и поймут,

– говорит психолог.

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Чем больше доверие в семье, тем больше шансов, что ребенок поделится с родителями и захочет обсудить это. В случае, когда ребенок придет к родителям и расскажет о челлендже в соцсетях, то родители должны спокойно объяснить, что это опасно для здоровья, что можно получить химический ожог.

Дети в любом случае будут сидеть в соцсетях, потому что это наша жизнь. Это наша уже реальность. Просто надо сделать эту реальность более безопасной для них. Так, как мы учим безопасности на улице, как общаться с незнакомцами, как себя вести, – так же нам надо учить их, как вести себя в социальных сетях. Это элементарные базовые правила, которые ребенок должен усвоить,

– добавляет Ремесник.

Наталья Бугаева отмечает, если с ребенком сложились доверительные отношения, нужно спокойно поговорить с ним о проблемах и опасности экстремальных челленджей. Очень часто дети просто не понимают, что то, что они делают, может иметь тяжелые последствия.

Кстати, дети в подростковом возрасте не осознают в полной мере конечность жизни и более легкомысленно относятся к возможности ее потерять. Именно поэтому их пугает не страх умереть, а, например, перспектива жить с ограничениями, или быть прикованными к постели,

– подчеркивает эксперт.

При этом не следует запугивать ребенка, потому что это может вызвать обратный эффект и желание ребенка, при любых обстоятельствах, поступить по своему, или вызовет нежелательную стрессовую реакцию. Разговаривать надо спокойно, без лишних эмоциональных всплесков и чрезмерно ярких "прогнозов". Лучше обсудить ситуацию, которая произошла с кем-то и попала в масс-медиа, и проанализировать ее вместе с ребенком, говорит психолог.

Кроме того, если ребенок совершает опасные действия и проявляет заинтересованность экстремальными челленджами и развлечениями, то высока вероятность того, что родители недостаточно внимания уделяют обучению ребенка правилам психологической кибербезопасности.