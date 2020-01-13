Следователь полиции организовал наркобизнес и продавал амфетамин

В Одессе Служба безопасности Украины задержала группу, которая осуществляла незаконный сбыт наркотиков и психотропов.

В ходе расследования оперативники спецслужбы установили, что организатором наркобизнеса является следователь полиции.

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Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К этому бизнесу злоумышленник привлек других правоохранителей.

Следователя задержали на окраине Черновцов во время сбыта очередной дозы амфетамина местному жителю.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия в отношении других правоохранителей.