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      Следователь полиции организовал наркобизнес и продавал амфетамин

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      В Черновцах сотрудник полиции организовал сбыт наркотиков / facebook.com

      В Одессе Служба безопасности Украины задержала группу, которая осуществляла незаконный сбыт наркотиков и психотропов.

      В ходе расследования оперативники спецслужбы установили, что организатором наркобизнеса является следователь полиции.

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      Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К этому бизнесу злоумышленник привлек других правоохранителей.

      Следователя задержали на окраине Черновцов во время сбыта очередной дозы амфетамина местному жителю.

      Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия в отношении других правоохранителей.

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      Теги: Криминал Наркотики Новости Черновцов Криминальные новости
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