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      Слідчий поліції організував наркобізнес і продавав амфетамін

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      У Чернівцях співробітник поліції організував збут наркотиків / facebook.com

      У Чернівцях Служба безпеки України затримала групу, яка реалізовувала незаконний збут наркотиків і психотропів.

      У ході розслідування, оперативники спецслужби встановили, що організатором наркобізнесу є слідчий поліції.

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      Він реалізовував амфетамін і канабіс серед мешканців регіону. До цього бізнесу зловмисник залучив інших правоохоронців.

      Слідчого затримали на околиці Чернівців під час збуту чергової дози амфетаміну місцевому мешканцю.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії щодо інших правоохоронців.

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      сьогодні
      70228
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Чернівців Наркотики
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