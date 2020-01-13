Слідчий поліції організував наркобізнес і продавав амфетамін

У Чернівцях Служба безпеки України затримала групу, яка реалізовувала незаконний збут наркотиків і психотропів.

У ході розслідування, оперативники спецслужби встановили, що організатором наркобізнесу є слідчий поліції.

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Він реалізовував амфетамін і канабіс серед мешканців регіону. До цього бізнесу зловмисник залучив інших правоохоронців.

Слідчого затримали на околиці Чернівців під час збуту чергової дози амфетаміну місцевому мешканцю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії щодо інших правоохоронців.