Слідчий поліції організував наркобізнес і продавав амфетамін
У Чернівцях Служба безпеки України затримала групу, яка реалізовувала незаконний збут наркотиків і психотропів.
У ході розслідування, оперативники спецслужби встановили, що організатором наркобізнесу є слідчий поліції.
Читайте також: У Запоріжжі затримали чоловіка, який влаштував виїзний "будинок задоволень"
Він реалізовував амфетамін і канабіс серед мешканців регіону. До цього бізнесу зловмисник залучив інших правоохоронців.
Слідчого затримали на околиці Чернівців під час збуту чергової дози амфетаміну місцевому мешканцю.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії щодо інших правоохоронців.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі