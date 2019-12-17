Следственный судья часто подыгрывает стороне обвинения, – Крапивин

Дело по убийству известного журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки. Правоохранители задержали и объявили подозрение фигурантам дела, а по некоторым из них даже состоялся суд. По основной версии правоохранителей, Шеремета убили для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако эта версия вызвала много критики у общества, ведь такое убийство не похоже на дестабилизацию.

Как сказал эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин в прямом эфире программы "После всего" на 24 канале, доказательства причастности волонтеров и ветеранов украинско-российской войны являются слабыми.

Важно! Судебное заседание было срежиссировано, – адвокат об избрании меры пресечения Антоненко

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца.

Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.

Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Крапивин отметил, что доказательств причастности к убийству Шеремета хватает лишь для того, чтобы сообщить о подозрении, но они не доказывают вину людей.

Это скорее подсказка для следствия, что надо доказательную базу строить на более сильных доказательствах,

– заявил эксперт.

Что известно об убийстве Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

К слову, судья Вовк рассматривал все 3 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении 3 человек. Эксперт отметил, что это можно спихнуть на систему автоматического распределения, но для объективности это должны быть разные судьи.

Это разговор о качестве судебного контроля, который у нас не такой, как хотелось бы. У нас очень часто следователь судья подыгрывает стороне обвинения, особенно если речь идет о резонансных делах,

– подчеркнул Крапивин.

Смотрите видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета

Доказательства следствия против Антоненко:

Выводы экспертизы свидетельствуют, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.



Меры пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко / Инфографика 24 канала