Слідчий суддя часто підіграє стороні обвинувачення, – Крапівін

Справа вбивства відомого журналіста Павла Шеремета зрушилася з мертвої точки. Правоохоронці затримали та оголосили підозру фігурантам справи, а по деяких з них навіть відбувся суд. За основною версією правоохоронців, Шеремета вбили для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак ця версія викликала чимало критики у суспільства, адже таке вбивство не схоже на дестабілізацію.

Як сказав експерт Реанімаційного пакета реформ Євген Крапивін у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі, докази причетності волонтерів та ветеранів українсько-російської війни є слабкими.

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Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Її разом з Антоненком помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета. Кузьменко нібито наступного ранку підірвала цю вибухівку. 13 грудня суд взяв Кузьменко під варту на 2 місяці.

Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці.

Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Крапивін наголосив, що доказів причетності до вбивства Шеремета вистачає лише для того, аби повідомити про підозру, але вони не доводять вину осіб.

Це швидше підказка для слідства, що треба доказову базу ґрунтувати на сильніших доказах,

– заявив експерт.

Що відомо про вбивство Шеремета?Журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

До слова, суддя Вовк розглядав всі 3 клопотання про обрання запобіжного заходу щодо 3 людей. Експерт зазначив, що це можна спихнути на систему автоматичного розподілу, але для об'єктивності це мали б бути різні судді.

Це розмова про якість судового контролю, який у нас не такий, як хотілося б. У нас дуже часто слідчий суддя підіграє стороні обвинувачення, особливо якщо мова йде про резонансні справи,

– підкреслив Крапивін.

Дивіться відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета

Докази слідства проти Антоненка:

Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.

Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.



Запобіжні заходи Кузьменко, Дугарь та Антоненку / Інфографіка 24 каналу