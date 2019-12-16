Судове засідання було зрежисоване, – адвокат про обрання запобіжного заходу Антоненку
Нещодавно суд обрав запобіжний захід ветерану війни на Донбасі та музиканту Андрію Антоненку. Його підорюють у причетності до вбивства відомого журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Вважається, що саме він брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета. Однак дехто вважає у цьому обвинуваченні політичний підтекст.
Адвокат заарештованого Андрія Антоненка Костянтин Татарченко у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі сказав, що вони намагалися зробити судове засідання максимально об'єктивним.
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Але, на його думку, це судове засідання було зрежисовано ще до його початку. Він зауважив, що він подав відповідне клопотання про те, що має свідка і не одного.
Якби суд був об'єктивним, як того вимагає закон, викликав би його (свідка, – 24 канал) і вислухав би. А потім надав би свою оцінку у відповідному рішенні,
– наголосив адвокат.
Однак суддя Вовк, який розглядав всі три клопотання, відхилив це клопотання.
Докази слідства проти Антоненка:
- Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
- Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
- Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
- Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
- Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.
Запобіжні заходи Кузьменко, Дугарь та Антоненку / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про Андрія Антоненка:
- Ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант.
- У справі його підозрюють в участі закладання вибухівки під авто Шеремета.
- Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.
Відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета