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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Судове засідання було зрежисоване, – адвокат про обрання запобіжного заходу Антоненку

      414 Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / 24 канал

      Нещодавно суд обрав запобіжний захід ветерану війни на Донбасі та музиканту Андрію Антоненку. Його підорюють у причетності до вбивства відомого журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Вважається, що саме він брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета. Однак дехто вважає у цьому обвинуваченні політичний підтекст.

      Адвокат заарештованого Андрія Антоненка Костянтин Татарченко у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі сказав, що вони намагалися зробити судове засідання максимально об'єктивним.

      Цікаво! Або некомпетентність, або політичний тиск, – Кабакаєв про підозру Антоненку

      Але, на його думку, це судове засідання було зрежисовано ще до його початку. Він зауважив, що він подав відповідне клопотання про те, що має свідка і не одного. 

      Якби суд був об'єктивним, як того вимагає закон, викликав би його (свідка, – 24 канал) і вислухав би. А потім надав би свою оцінку у відповідному рішенні,
      – наголосив адвокат.

      Однак суддя Вовк, який розглядав всі три клопотання, відхилив це клопотання. 

      Докази слідства проти Антоненка:

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.


      Запобіжні заходи Кузьменко, Дугарь та Антоненку / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про Андрія Антоненка:

      • ​Ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант.
      • У справі його підозрюють в участі закладання вибухівки під авто Шеремета.
      • Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

      Відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета

       

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      16 грудня
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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Вбивство Вибух Арешт Судді Павло Шеремет Добровольці Вбивство Павла Шеремета
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