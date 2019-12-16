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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Судебное заседание было срежиссировано, – адвокат об избрании меры пресечения Антоненко

      32 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / 24 канал

      Недавно суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе и музыканту Андрею Антоненко. Его подозревают в причастности к убийству известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Считается, что именно он участвовал в закладывании взрывчатки под авто Шеремета. Однако некоторые видят в этом обвинении политический подтекст.

      Адвокат арестованного Андрея Антоненко Константин Татарченко в прямом эфире программы "После всего" на 24 канале сказал, что они пытались сделать судебное заседание максимально объективным.

      Интересно! Либо некомпетентность, либо политическое давление, – Кабакаев о подозрении Антоненко

      Но, по его мнению, это судебное заседание было срежиссировано еще до его начала. Он отметил, что он подал соответствующее ходатайство о том, что имеет свидетеля, и не одного.

      Если бы суд был объективным, как того требует закон, вызвал бы его (свидетеля, – 24 канал) и выслушал бы. А потом дал бы свою оценку в соответствующем решении,
      – подчеркнул адвокат.

      Однако судья Вовк, который рассматривал все три ходатайства, отклонил это ходатайство.

      Доказательства следствия против Антоненко:

      • Выводы экспертизы свидетельствуют, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.
      • Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.
      • Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.
      • Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
      • Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

      Что известно об Андрее Антоненко:

      • ​Ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант.
      • В деле его подозревают в участии закладки взрывчатки под авто Шеремета.
      • Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

      Видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета

       

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      16 декабря
      345
      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Новости Украины Добровольцы Судьи Арест Взрыв Убийство
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