Судебное заседание было срежиссировано, – адвокат об избрании меры пресечения Антоненко

Недавно суд избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе и музыканту Андрею Антоненко. Его подозревают в причастности к убийству известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Считается, что именно он участвовал в закладывании взрывчатки под авто Шеремета. Однако некоторые видят в этом обвинении политический подтекст.

Адвокат арестованного Андрея Антоненко Константин Татарченко в прямом эфире программы "После всего" на 24 канале сказал, что они пытались сделать судебное заседание максимально объективным.

Интересно! Либо некомпетентность, либо политическое давление, – Кабакаев о подозрении Антоненко

Но, по его мнению, это судебное заседание было срежиссировано еще до его начала. Он отметил, что он подал соответствующее ходатайство о том, что имеет свидетеля, и не одного.

Если бы суд был объективным, как того требует закон, вызвал бы его (свидетеля, – 24 канал) и выслушал бы. А потом дал бы свою оценку в соответствующем решении,

– подчеркнул адвокат.

Однако судья Вовк, который рассматривал все три ходатайства, отклонил это ходатайство.

Доказательства следствия против Антоненко:

Выводы экспертизы свидетельствуют, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

Что известно об Андрее Антоненко:

​Ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант.

В деле его подозревают в участии закладки взрывчатки под авто Шеремета.

Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

Видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета