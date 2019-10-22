"Слуга народа" предлагает закрывать "спящие" ФЛП

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2274. Он предусматривает, что налоговые органы смогут инициировать процедуру ликвидации ФЛП, которые не проводят никакой деятельности и не платят налоги.

Законопроект №2274 зарегистрировала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

По теме: Налоговое напряжение: что будет внедрять команда "Слуги народа" для ФЛП

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на урегулирование вопроса учета так называемых "спящих" ФЛП.

Справка. С 1 января 2017 года ФЛП обязали платить ЕСВ даже за те месяцы, когда они не получали доходов и не занимались хозяйственной деятельностью.

Кто сможет ликвидировать ФЛП?

Государственный регистратор по обращению налоговых органов. Однако лишь в том случае, если такой ФЛП не осуществлял никакой деятельности в течение 6 месяцев и не платил налогов.

Для чего принимать такой закон?

Депутаты надеются, что в случае принятия этого законопроекта налоговики смогут закрыть неработающих ФЛП, а это уменьшит нагрузку по учету и контролю за ними со стороны государства.

Кстати, Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", наподобие ювелирного бизнеса.

Что такое ФЛП?Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.



Так, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупную компанию. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидируют.