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      "Слуга народа" предлагает закрывать "спящие" ФЛП

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      "Слуга народа" предлагает закрывать "спящие" ФЛП
      "Слуга народа" предлагает закрывать "спящие" ФЛП / pinterest.com

      Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2274. Он предусматривает, что налоговые органы смогут инициировать процедуру ликвидации ФЛП, которые не проводят никакой деятельности и не платят налоги.

      Законопроект №2274 зарегистрировала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

      По теме: Налоговое напряжение: что будет внедрять команда "Слуги народа" для ФЛП

      В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на урегулирование вопроса учета так называемых "спящих" ФЛП.

      Справка. С 1 января 2017 года ФЛП обязали платить ЕСВ даже за те месяцы, когда они не получали доходов и не занимались хозяйственной деятельностью.

      Кто сможет ликвидировать ФЛП?

      Государственный регистратор по обращению налоговых органов. Однако лишь в том случае, если такой ФЛП не осуществлял никакой деятельности в течение 6 месяцев и не платил налогов.

      Для чего принимать такой закон?

      Депутаты надеются, что в случае принятия этого законопроекта налоговики смогут закрыть неработающих ФЛП, а это уменьшит нагрузку по учету и контролю за ними со стороны государства.

      Кстати, Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", наподобие ювелирного бизнеса.

      Что такое ФЛП?Физическое лицо-предприниматель — физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной, на собственный риск деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.

      Так, фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения на крупную компанию. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же для единовременных операций, валютной сделки, после чего ФЛП ликвидируют.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины ФОПы Законодательство Налоги Бизнес Верховная Рада Слуга народа
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