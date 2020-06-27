Суд Варшавы арестовал на три месяца водителя автобуса, который 26 июня спровоцировал жуткое ДТП. В результате погиб один человек, еще 22 получили травмы. Полиция обнаружила, что мужчина употреблял амфетамин во время работы.

Виновник смертельного ДТП был под наркотиками

В Польше мужчина спровоцировал аварию, в которой погиб один человек, еще 22 получили травмы. Концентрация амфетамина в крови водителя была очень высокой, сообщает RMF24.

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Правоохранители установили, что мужчина употреблял амфетамин в рабочее время.

В кабине водителя, под кошельком и документами обнаружили пакет, в котором была примерно половина грамма наркотика.

Обвиняемый рассказал следователям, что употреблял амфетамин из-за плохого самочувствия. Самого момента ДТП он не помнит.

Суд решил посадить водителя за решетку

Варшавский суд принял решение арестовать виновника аварии на три месяца. Водителю грозит заключение сроком до 15 лет.

К слову, за последние несколько лет мужчина неоднократно нарушал закон. Его 13 раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков и сигналов.

Страшная авария в Польше / Фото Rmf24.pl