Суд Варшави заарештував на три місяці водія автобуса, який 26 червня спровокував жахливу ДТП. У результаті загинула одна людина, ще 22 отримали травми. Поліція виявила, що чоловік вживав амфетамін під час роботи.

Винуватець смертельної ДТП був під наркотиками

У Польщі чоловік спровокував аварію, в якій загинула одна людина, ще 22 отримали травми. Концентрація амфетаміну в крові водія була дуже високою, повідомляє RMF24.

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Правоохоронці встановили, що чоловік вживав амфетамін у робочий час.

У кабіні водія під гаманцем та документами виявили пакет, в якому була приблизно половина грама наркотику.

Обвинувачений розповів слідчим, що вживав амфетамін через погане самопочуття. Самого моменту ДТП він не пам’ятає.

Суд вирішив ув’язнити водія

Варшавський суд прийняв рішення заарештувати винуватця аварії на три місяці. Водієві загрожує ув’язнення терміном до 15 років.

До слова, за останні кілька років чоловік неодноразово порушував закон. Його 13 разів штрафували за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості та ігнорування дорожніх знаків і сигналів.

Страшна аварія у Польщі / Фото Rmf24.pl