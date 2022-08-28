По предварительной информации, Вовк была обнаружен мертвой с ножевыми ранениями. Также в ее руке была бумажка.
К теме Очень профессиональное, – Пионтковский рассказал, кто стоит за убийством дугиной
Что известно о вероятном убийстве Вовк
Согласно источнику, известно, что ночью 28 августа в арендованной квартире якобы нашли тело Вовк.
Ее нашли с 17 ножевыми ранениями на теле и бумажкой в руке,
– утверждают источники, ссылаясь на неизвестный телеграм-канал.
Кроме того, якобы есть фотографии, на которых изображена мертвая женщина.
Заблюренное фото "мертвой" Натальи Вовк / фото Exxpress
Кстати, в сети говорят, что фото, которое используется как "доказательство" убийства Вовк, фигурировало в июле 2020 года в российских СМИ. В частности, канал "рен тв" публиковал эксклюзивные материалы о жестоком убийстве невесты незадолго до свадьбы.
Кроме того, издание, опубликовавшее новость об убийстве, позиционируется как желтая пресса. А статья написана в Австрии, где очень много людей с пророссийскими взглядами.
Фото фигурировало в июле 2020 года в российских СМИ
Убийство дарьи дугиной: главные новости
- Убийство произошло поздно вечером 20 августа. дарья дугина возвращалась из организованного ее отцом форума ненависти к Украине. В тот момент ее авто внезапно взорвалось.
- Вместе с ней ехать с вечеринки российской нечисти должен был и ее отец – главный идеолог владимира путина александр дугин. Впрочем, в последний момент его убедили сесть в другой автомобиль.
- российские пропагандисты сразу начали обвинять Украину. Якобы убийство дугиной, о которой в нашей стране до вчера никто и не знал, организовали наши спецслужбы.
- Утром 21 августа сам александр дугин оказался в больнице. Что же случилось с идеологом "русского мира" – неизвестно.
Напомним, что ранее в россии заявили, что "исполнительница убийства" Наталья Вовк уже якобы находится в Эстонии. Там требуют у Таллина выдать женщину им, а в случае не исполнения просьбы угрожают "жесткими действиями".
Впоследствии финский эксперт Лаури Линнамяэ выяснил, что в фсб подделали военное удостоверение Наталии Вовк.
Стоит посмотреть – Под москвой взорвался автомобиль с дочерью пропагандиста дугина: смотрите видео