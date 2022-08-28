По предварительной информации, Вовк была обнаружен мертвой с ножевыми ранениями. Также в ее руке была бумажка.

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Что известно о вероятном убийстве Вовк

Согласно источнику, известно, что ночью 28 августа в арендованной квартире якобы нашли тело Вовк.

Ее нашли с 17 ножевыми ранениями на теле и бумажкой в ​​руке,

– утверждают источники, ссылаясь на неизвестный телеграм-канал.

Кроме того, якобы есть фотографии, на которых изображена мертвая женщина.



Заблюренное фото "мертвой" Натальи Вовк / фото Exxpress

СМИ ссылаются на сомнительные источники, поэтому проверить правдивость этой информации крайне сложно.

Кстати, в сети говорят, что фото, которое используется как "доказательство" убийства Вовк, фигурировало в июле 2020 года в российских СМИ. В частности, канал "рен тв" публиковал эксклюзивные материалы о жестоком убийстве невесты незадолго до свадьбы.

Кроме того, издание, опубликовавшее новость об убийстве, позиционируется как желтая пресса. А статья написана в Австрии, где очень много людей с пророссийскими взглядами.



Фото фигурировало в июле 2020 года в российских СМИ

Убийство дарьи дугиной: главные новости

Убийство произошло поздно вечером 20 августа. дарья дугина возвращалась из организованного ее отцом форума ненависти к Украине. В тот момент ее авто внезапно взорвалось .

ее авто внезапно взорвалось Вместе с ней ехать с вечеринки российской нечисти должен был и ее отец – главный идеолог владимира путина александр дугин. Впрочем, в последний момент его убедили сесть в другой автомобиль.

российские пропагандисты сразу начали обвинять Украину. Якобы убийство дугиной, о которой в нашей стране до вчера никто и не знал, организовали наши спецслужбы.

Утром 21 августа сам александр дугин оказался в больнице . Что же случилось с идеологом "русского мира" – неизвестно.

Напомним, что ранее в россии заявили, что "исполнительница убийства" Наталья Вовк уже якобы находится в Эстонии. Там требуют у Таллина выдать женщину им, а в случае не исполнения просьбы угрожают "жесткими действиями".

Впоследствии финский эксперт Лаури Линнамяэ выяснил, что в фсб подделали военное удостоверение Наталии Вовк.

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