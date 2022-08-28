Вовк начебто виявили мертвою із ножовими пораненнями. До речі, видання, що опублікувало новину про "вбивство", позиціонується як жовта преса.

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Чому вбивство Вовк – фейк

Джерела, посилаючись на невідомий телеграм-канал, стверджують, що "вбивство" сталось 28 серпня: жінку нібито вдарили ножем 17 разів. Також, за версією жовтого ЗМІ, у неї в руці виявили папірець. Крім того, начебто є фотографії, на яких зображена мертва жінка. Фото – заблюрене, отож хто це – незрозуміло.



Заблюрене фото "мертвої" Наталії Вовк / фото Exxpress

До речі, фото, яке використовують як "доказ" вбивства Вовк, фігурувало в липні 2020 року в російських ЗМІ. Зокрема, канал "рен тв" публікував ексклюзивні матеріали про жорстоке вбивство нареченої незадовго до весілля.

Фото фігурувало в липні 2020 року в російських ЗМІ

Також у статті видання замість фейкового посвідчення Вовк додали фотошоп із пропагандисткою симоньян. Це ще раз доводить, що в росії навіть брехати нормально не вміють.



Фотошоп із пропагандисткою симоньян на сайті видання

Вбивство дар'ї дугіної: головні новини

Вбивство сталося пізно ввечері 20 серпня. дар'я дугіна поверталась з організованого її батьком форуму ненависті до України. У той момент її авто раптово вибухнуло.

Разом з нею їхати з вечірки російської нечисті мав і її батько – головний ідеолог владіміра путіна алєксандр дугін. Втім, в останній момент його переконали сісти в інше авто.

російські пропагандисти одразу ж почали звинувачувати Україну. Мовляв, вбивство дугіної, про яку в нашій країні до вчора ніхто й не знав, організували наші спецслужби.

Зранку 21 серпня сам алєксандр дугін опинився в лікарні. Що саме трапилось з ідеологом "руского міра" – невідомо.

Нагадаємо, що раніше у росії заявили, що "виконавиця убивства" Наталія Вовк вже нібито перебуває в Естонії. Там вимагають в Талліна видати жінку їм, а в разі не виконання прохання погрожують "жорсткими діями".

Згодом фінський експерт Лаурі Ліннамяе з'ясував, що у фсб підробили військове посвідчення Наталії Вовк.

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