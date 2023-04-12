Спартак Суббота не является членом союза Национальной психологической ассоциации Украины, поэтому там не могут применять к нему какие-то санкции.
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Спартак Суббота не член союза Национальной психологической ассоциации Украины
По словам президента общества Валерии Палий, Спартак Суббота не является членом Национальной психологической ассоциации, поэтому там не будут проверять его деятельность. И применить против него какие-либо санкции они не могут.
Членство в НПА добровольно. Психолог, желающий поступить в ассоциацию, должен подать соответствующее заявление, подтвердить документами приобретенное профессиональное образование и согласиться с этическим кодексом организации. Сейчас в союзе находятся 1,5 тысяч специалистов со всей Украины, а Спартака Субботы там нет.
Спартак Суббота никогда не подавал заявление на членство в НПА. Однако в обнародованном расследовании есть и другие фигуранты, являющиеся членами НПА. И мы направили запрос в нашу этическую комиссию, где будут делать анализ – нарушает ли их поведение стандарты профессионального сообщества и этический кодекс психолога НПА. Мы также попросили этическую комиссию эту ситуацию публично прокомментировать,
– сказала Валерия Палий.
Союз проверит научного руководителя и "коллегу" Субботы
Президент НПА сообщила, что союз проверит поведение психологов Виталия Лунева и Александры Белявской, которые также фигурируют в расследовании Ильи Полуденного. В частности, Виталий Лунев считается научным руководителем диссертации Спартака Субботы. Также из расследования следует, что научные работы Субботы и Белявской содержат схожие фрагменты.
Палий добавила, что скандал вокруг Спартака Субботы – "холодный душ" и учит развивать критическое мышление и не доверять всему, что говорят с экранов, даже если эта фигура - харизматичная.
Расследование разоблачает многие проблемы на сегодняшний момент. Речь идет и о регуляции психологических услуг, и о том, как часто не критично общество относится к так называемым лидерам мнений.
– сказала президент НПА.
Она убеждена, что рынок предоставления психологических услуг нуждается в определенной регуляции, потому что сейчас в законодательстве есть существенные пробелы, в результате которых потребители услуг психологов не защищены.
К примеру, у нас не распространена культура запроса дипломов у психологов. Нет общеобязательных открытых реестров. Да, мы можем осуждать и делать этический анализ. Однако это очень ограниченные санкции,
– уточнила Палий.
Спартак Суббота назвал выводы расследования "неправильными" и заявил, что будет защищать "свою аудиторию и близких от хейта". Также он пообещал собрать все документы, подтверждающие его образование.