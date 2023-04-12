Спартак Суббота не є членом спілки Національної психологічної асоціації України, тому там не можуть застосовувати до нього якісь санкції.
До теми "Субботу спростували посеред тижня": як українці реагують на розслідування про Спартака
Спартак Суббота не член спілки Національної психологічної асоціації України
За словами президентки спілки Валерії Палій, Спартак Суббота не є членом Національної психологічної асоціації, тому там не будуть перевіряти його діяльність. І застосувати проти нього якісь санкції вони не можуть.
Членство у НПА є добровільним. Психолог, який хоче вступити до асоціації, повинен подати відповідну заяву, підтвердити документами набуту фахову освіту та погодитися з етичним кодексом організації. Зараз у спілці перебувають 1, 5 тисячі фахівців зі всієї України, а Спартака Субботи там немає.
Спартак Субота ніколи не подавав заяву на членство до НПА. Однак в оприлюдненому розслідуванні є й інші фігуранти, які є членами НПА. І ми направили запит до нашої етичної комісії, де будуть робити аналіз – чи порушує їхня поведінка стандарти професійної спільноти та етичний кодекс психолога НПА. Ми також попросили етичну комісію цю ситуацію публічно прокоментувати,
– сказала Валерія Палій.
Спілка перевірить наукового керівника та "колегу" Субботи
Президентка НПА повідомила, що спілка перевірить поведінку психологів Віталія Луньова та Олександри Білявської, які також фігурують у розслідуванні Іллі Полудьонного. Зокрема Віталій Луньов вважається науковим керівником дисертації Спартака Субботи. Також з розслідування випливає, що наукові роботи Субботи й Білявської містять схожі фрагменти.
Палій додала, що скандал навколо Спартака Субботи є "холодним душем" і вчить розвивати критичне мислення та не довіряти усьому, що кажуть з екранів, навіть якщо ця постать – харизматична.
Розслідування викриває багато проблем на сьогоднішній момент. Йдеться і про регуляцію психологічних послуг, і про те, як часто не критично суспільство ставиться до так званих лідерів думок,
– сказала президентка НПА.
Вона переконана, що ринок надання психологічних послуг потребує певної регуляції, тому що зараз у законодавстві є суттєві прогалини, внаслідок яких споживачі послуг психологів не захищені.
Наприклад, у нас не поширена культура запиту дипломів у психологів. Немає загальнообов’язкових відкритих реєстрів. Так, ми можемо засуджувати і робити етичний аналіз. Однак це дуже обмежені санкції,
– уточнила Палій.
Натомість Спартак Суббота назвав висновки розслідування "неправильними" і заявив, що буде захищати "свою аудиторію та близьких від хейту". Також він пообіцяв зібрати всі документи, які підтверджують його освіту.