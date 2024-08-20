Боец "Уксус" не сразу обратил внимание на то, что врач-хирург отметил в заключении ВВК непригодность согласно пункту А статьи 73 расписания болезней, что означает причину в виде беременности. Он предполагает, что это могло быть просто машинальной ошибкой.

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Военный недоволен "беспорядком" в медицинских службах

Врач-невропатолог написал, что у меня жалоба на отсутствие правой нижней конечности, именно жалоба. Сюр? Сюр. Потом, когда мы немного вчитались, что мне другие врачи понаписали, оказалось врач-хирург написал признать меня непригодным согласно статье 63 пункт А – это ампутация, и статье 73 пункт А – это беременность с осложнениями,

– рассказал Дехтяр.

Защитник отметил, что это иллюстрация "беспорядка" в медицинских службах, которые принимают решение о дальнейшем будущем военных.

"Наверное, самое большое неуважение, которое у нас существует к ветеранам, это ВВК и МСЭК (медико-социальная экспертиза – 24 Канал). Ты должен буквально бегать за этими людьми, чтобы каждый врач написал тебе свое заключение. Это полный бред", – сказал Дехтяр.

Что известно о Станиславе "Уксусе" Дехтяре

Станислав Дехтяр из Борислава Львовской области. После начала войны он вступил в Территориальную оборону Вооруженных Сил Украины, несмотря на отсутствие военного опыта. Позже подписал контракт с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар".

Сначала военный проходил службу под Угледаром, после чего его перевели на Бахмутское направление. В августе 2022 года, во время защиты своих позиций, он получил тяжелое ранение и в результате потерял ногу.