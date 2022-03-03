Об этом Илон Маск написал в твиттере 3 марта. Следует заметить, что он залинковал украинского главу Минцифры Михаила Федорова.
Кстати Глава Роскосмоса назвал Илона Маска "мурлом" из-за его помощи Украине
Будет два важных обновления
По словам изобретателя и миллиардера, в его компании делают все, чтобы устройства потребляли меньше энергии. Поэтому для них будет достаточно минимального напряжения.
Обновление программного обеспечения для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя,
– написал Илон Маск.
Также он добавил, что в устройствах будет включен мобильный роуминг. Это требуется, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспорта.
Твит Илона Маска об обновлении / Скриншот 24 канала
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Текст сообщения Илона Маска в твиттере:
Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.
Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.