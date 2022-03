Об этом Илон Маск написал в твиттере 3 марта. Следует заметить, что он залинковал украинского главу Минцифры Михаила Федорова.

Кстати Глава Роскосмоса назвал Илона Маска "мурлом" из-за его помощи Украине

Будет два важных обновления

По словам изобретателя и миллиардера, в его компании делают все, чтобы устройства потребляли меньше энергии. Поэтому для них будет достаточно минимального напряжения. ​

Обновление программного обеспечения для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя,

– написал Илон Маск.

Также он добавил, что в устройствах будет включен мобильный роуминг. Это требуется, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспорта.





Твит Илона Маска об обновлении / Скриншот 24 канала

Текст сообщения Илона Маска в твиттере:

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.

Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.