Про це Ілон Маск написав у твітері 3 березня. Слід зауважити, що він залікував українського главу Мінцифри Михайла Федорова.

Буде два важливих оновлення

За словами винахідника та мільярдера, в його компанії роблять усе, щоб пристрої споживали менше енергії. Тому для них буде достатньо мінімальної напруги. ​

Оновлення програмного забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача,

– Написав Ілон Маск.

Також він додав, що в пристроях увімкнуть мобільний роумінг. Це потрібно, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспорту.





Текст допису Ілона Маска у твіттері:

