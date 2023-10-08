Стрельба произошла в конце августа 2023 года. Теперь мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.

Смотрите также В центре Киева произошла смертельная стрельба: военный открыл огонь по сослуживцам

Открыл огонь на заводе

Стрельба произошла на водочном заводе в городе Каменка Черкасской области. В конце августа 41-летний местный житель принес на производство пистолет, купивший без каких-либо лицензий и разрешений. По неизвестным причинам мужчина начал стрельбу.

Как следствие, пострадали несколько человек. Они получили ранения конечностей и телесные повреждения. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители и отправили под домашний арест. В ходе обыска следователи также обнаружили оружие, из которого мужчина открыл огонь на заводе.

Прокуратура квалифицировала этот инцидент как хулиганство с применением оружия. Санкции статьи, согласно которой открыто следствие, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Под Черкассами мужчина устроил настоящий "боевик"

В селе Ревовка Черкасской области мужчина из ружья обстрелял автомобиль. На место сразу выехали правоохранители вместе со спецназовцами КОРД.

Когда они прибыли на место вызова, мужчина уже забаррикадировался в доме и стал угрожать полицейским. Спецназовцы пытались деблокировать злоумышленника, однако тот начал угрожать гранатой. Мужчина никак не реагировал на требования правоохранителей и открыл огонь по неизвестным причинам. Один из правоохранителей получил ранение – сейчас его прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Бойцы КОРДа среагировали и смогли разоружить мужчину и задержать его. Ныне злоумышленник под стражей. Следователи открыли три уголовных производства: по факту хулиганства, незаконного обращения с оружием, а также посягательства на жизнь работника правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если его вина будет доказана в суде.