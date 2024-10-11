На момент стрельбы ингушские правоохранители находились в машине. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе в Ингушетии

Российские пропагандисты пишут, что при въезде в город Магас неизвестные расстреляли машину с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, сокращенно Центра "Э".

Предварительно известно о трех погибших, по фамилии Аушевы. По данным росСМИ, их звали Ильоз Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев.

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Также в расстрелянной машине был заместитель руководителя Центра "Э" в Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.

Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой "Лады" 99-й модели. Нападавшие скрылись, в настоящее время ведется их розыск.

Нападавшие скрылись с места происшествия в Ингушетии: смотрите видео

Другие пропагандисты утверждают, что нападавшие подъехали на место на машине ВАЗ-99. Происходило все это неподалеку от усиленного поста МВД.

Российские пропагандисты также утверждают, что целью нападения на машину полицейских в Магасе якобы был заместитель председателя Центра "Э" в Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным росСМИ, это уже пятое покушение, совершенное на него. В двух предыдущих покушениях Хамхоев был ранен.

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Кроме того, российские журналисты пишут, что машину стрелков нашли сгоревшей в поселке Майский в Северной Осетии. То есть нападавшие уже, видимо, сбежали из Ингушетии.

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