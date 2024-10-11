На момент стрельбы ингушские правоохранители находились в машине. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о стрельбе в Ингушетии
Российские пропагандисты пишут, что при въезде в город Магас неизвестные расстреляли машину с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, сокращенно Центра "Э".
Предварительно известно о трех погибших, по фамилии Аушевы. По данным росСМИ, их звали Ильоз Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев.
В Ингушетии была стрельба: смотрите видео
Также в расстрелянной машине был заместитель руководителя Центра "Э" в Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.
Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой "Лады" 99-й модели. Нападавшие скрылись, в настоящее время ведется их розыск.
Нападавшие скрылись с места происшествия в Ингушетии: смотрите видео
Другие пропагандисты утверждают, что нападавшие подъехали на место на машине ВАЗ-99. Происходило все это неподалеку от усиленного поста МВД.
Российские пропагандисты также утверждают, что целью нападения на машину полицейских в Магасе якобы был заместитель председателя Центра "Э" в Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным росСМИ, это уже пятое покушение, совершенное на него. В двух предыдущих покушениях Хамхоев был ранен.
Целью стрельбы мог быть Адам Хамхоев: смотрите видео
Кроме того, российские журналисты пишут, что машину стрелков нашли сгоревшей в поселке Майский в Северной Осетии. То есть нападавшие уже, видимо, сбежали из Ингушетии.
Как стрельба в Ингушетии может быть связана с похожим инцидентом в Москве
- К слову, эта стрельба может быть связана с другим инцидентом, который произошел в Москве 18 сентября в бизнес-центре "Романов двор" в офисе компании Wildberries, которым владеет Татьяна Бакальчук. На месте происшествия чеченские бойцы сталкиваются с ингушскими охранниками и начинают стрельбу. Семь раненых и двое убитых. Оба ингуши.
- В Wildberries говорят, что в их офис якобы хотел незаконно проникнуть экс-супруг владелицы компании Владислав Бакальчук, который до этого просил защиты у Рамзана Кадырова. Тот утверждает, что не причастен к этому, а люди "были без оружия".
- Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что официально объявляет "кровную месть" сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, который, как сообщается, предоставил защиту владелице Татьяне Бакальчук, и двум депутатам Госдумы - Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Все трое, по словам главы Чечни, собирались "заказать его убийство". Хотя на самом же деле говорится о переделе компании Wildberries и все события связанные с этим.