На момент стрілянини інгушські правоохоронці перебували в автівці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину в Інгушетії

Російські пропагандисти пишуть, що під час в'їзду до міста Магас невідомі розстріляли машину зі співробітниками Центру з протидії екстремізму, скорочено Центру "Е".

Попередньо відомо про трьох загиблих, на прізвище Аушеви. За даними росЗМІ, їх звали Ільоз Аушев, Беслан Аушев та Амір Аушев.

В Інгушетії була стрілянина: дивіться відео

Також у розстріляній автівці був заступник керівника Центру "Е" в Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв. Він не постраждав.

Співробітників ЦПЕ розстріляли зі сріблястої "Лади" 99-ї моделі. Нападники втекли, наразі ведеться їхній розшук.

Нападники втекли з місця події в Інгушетії: дивіться відео

Інші пропагандисти стверджують, що нападники під'їхали на місце машиною ВАЗ-99. Відбувалося все це неподалік посиленого поста МВС.

Російські пропагандисти також стверджують, що метою нападу на машину поліцейських у Магасі нібито був заступник голови Центру "Е" в Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв. За даними росЗМІ, це вже п'ятий замах, скоєний на нього. У двох попередніх замахах Хамхоєва було поранено.

Ціллю стрілянини міг бути Адам Хамхоєв: дивіться відео

Окрім того, російські журналісти пишуть, що машину стрільців знайшли згорілою у селищі Майський у Північній Осетії. Тобто нападники вже, мабуть, втепли з Інгушетії.

Як стрілянина в Інгушетії може бути пов'язана зі схожим інцидентом у Москві