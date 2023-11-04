Инцидент произошел в субботу, 4 ноября, на улице Эспланадной. В отеле на первом этаже между компанией и неизвестным мужчиной произошел конфликт.
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Что известно о стрельбе в отеле
Во время словесной перепалки мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в одного из мужчин из этой компании, из-за чего тот получил ранение в ногу. После этого стрелок сел в авто и попытался скрыться с места преступления.
Правоохранители получили сообщение о стрельбе в гостинице и ввели специальную полицейскую операцию. В течение часа они задержали этого мужчину на улице Михаила Бойчука и изъяли травматический пистолет. Злоумышленником оказался уроженец Одесской области 1990 года рождения.
Начато досудебное расследование. Действия этого мужчины квалифицировали как хулиганство. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Кадры с места событий / Фото Полиции Киева
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