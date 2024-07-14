По информации от российских СМИ, полиция задержала троих подозреваемых, продолжаются поиски других участников инцидента. Причиной перестрелки стал словесный конфликт, передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе в Петербурге

В Петербурге на Комендантском проспекте возле жилого комплекса "Чистое небо" произошла перестрелка, в которой приняли участие по меньшей мере двенадцать человек. Местные жители рассказали, что вероятной причиной перестрелки стал словесный конфликт.

Стрельба в Петербурге: смотрите видео

После ссоры участники конфликта сходили за огнестрельным оружием и открыли огонь друг по другу, а затем скрылись с места происшествия.

На видео видно, как сотрудники МВД задержали подозреваемых и положили их лицом вниз на дорогу. Место происшествия ограждено, там работают правоохранители и медики.

В Петербурге задержали нескольких подозреваемых: смотрите видео

Местные жители сообщили, что подозреваемые скрылись на двух легковых автомобиляхбелый Volkswagen Polo, водителя и двух пассажиров которого уже задержали, и черный Hyundai, уехавший с места происшествия на большой скорости. Полиция продолжает поиски других участников конфликта.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия". Сообщений о пострадавших из больниц не поступало.

Напомним, что не так давно произошла стрельба в Дагестане. Жертвами стали 25 человек, еще 51 человек получил ранения.