За інформацією від російських ЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних, продовжуються пошуки інших учасників інциденту. Причиною перестрілки став словесний конфлікт, передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину у Петербурзі

В Петербурзі на Комендантському проспекті біля житлового комплексу "Чисте небо" відбулася перестрілка, в якій взяли участь щонайменше дванадцять осіб. Місцеві жителі розповіли, що ймовірною причиною перестрілки став словесний конфлікт.

Стрілянина в Петербурзі: дивіться відео

Після сварки учасники конфлікту сходили за вогнепальною зброєю і відкрили вогонь один по одному, а потім зникли з місця події.

На відео видно, як співробітники МВС затримали підозрюваних та поклали їх обличчям вниз на дорогу. Місце події огороджено, там працюють правоохоронці та медики.

В Петербурзі затримали декількох підозрюваних: дивіться відео

Місцеві жителі повідомили, що підозрювані втекли на двох легкових автомобілях: білий Volkswagen Polo, водія та двох пасажирів якого вже затримали, та чорний Hyundai, що поїхав з місця події на великій швидкості. Поліція продовжує пошуки інших учасників конфлікту.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство з застосуванням зброї". Повідомлень про постраждалих з лікарень не надходило.

Нагадаємо, що не так давно відбулася стрілянина у Дагестані. Жертвами стали 25 осіб, ще 51 особа отримала поранення.