Стрельба в школе в Калифорнии: полиция задержала 14-летнего подростка

14-летнего подростка, который скорее всего открыл стрельбу в калифорнийской школе, задержала полиция.

Об этом сообщает телеканал NBS Los Angeles.

Читайте также: В Австралии произошло самое страшное убийство за последние 20 лет

Отмечается, что юноша открыл стрельбу утром 11 мая, в то время, когда ученики съезжались в школу.

Известно об одном пострадавшем. Огнестрельное ранение получил 15-летний парень, его госпитализировали. Опасности для его жизни нет.

Американские СМИ сообщают, что виновника происшествия задержали через час в торговом центре. Оружие, из которого стрелял подросток, правоохранители нашли позже.

Напомним, 11 мая на территории школы Хайленд в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба. В американских СМИ сообщали, что стрелок, начавший стрельбу, скрывался в библиотеке с длинноствольным оружием. В результате стрельбы один человек получил ранения.