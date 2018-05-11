Стрельба в школе в Калифорнии: полиция задержала 14-летнего подростка
14-летнего подростка, который скорее всего открыл стрельбу в калифорнийской школе, задержала полиция.
Об этом сообщает телеканал NBS Los Angeles.
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Отмечается, что юноша открыл стрельбу утром 11 мая, в то время, когда ученики съезжались в школу.
Известно об одном пострадавшем. Огнестрельное ранение получил 15-летний парень, его госпитализировали. Опасности для его жизни нет.
Американские СМИ сообщают, что виновника происшествия задержали через час в торговом центре. Оружие, из которого стрелял подросток, правоохранители нашли позже.
Напомним, 11 мая на территории школы Хайленд в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба. В американских СМИ сообщали, что стрелок, начавший стрельбу, скрывался в библиотеке с длинноствольным оружием. В результате стрельбы один человек получил ранения.