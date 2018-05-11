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Стрельба в школе в Калифорнии: полиция задержала 14-летнего подростка

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Стрельба в школе в Калифорнии: полиция задержала 14-летнего подростка
Стрельба в школе в Калифорнии: полиция задержала 14-летнего подростка / rbc.ua

14-летнего подростка, который скорее всего открыл стрельбу в калифорнийской школе, задержала полиция.

Об этом сообщает телеканал NBS Los Angeles.

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Отмечается, что юноша открыл стрельбу утром 11 мая, в то время, когда ученики съезжались в школу.

Известно об одном пострадавшем. Огнестрельное ранение получил 15-летний парень, его госпитализировали. Опасности для его жизни нет.

Американские СМИ сообщают, что виновника происшествия задержали через час в торговом центре. Оружие, из которого стрелял подросток, правоохранители нашли позже.

Напомним, 11 мая на территории школы Хайленд в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба. В американских СМИ сообщали, что стрелок, начавший стрельбу, скрывался в библиотеке с длинноствольным оружием. В результате стрельбы один человек получил ранения.

 

 

Теги: Новости США Криминальные новости Дети
Источник: 24 Канал
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