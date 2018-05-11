Стрілянина у школі в Каліфорнії: поліція затримала 14-річного підлітка
14-річного підлітка, який найімовірніше розпочав стрілянину в каліфорнійській школі, затримала поліція.
Про це повідомляє телеканал NBS Los Angeles.
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Зазначається, що юнак відкрив стрілянину вранці 11 травня, в час, коли учні з'їжджалися до школи.
Відомо про одного постраждалого. Вогнепальне поранення дістав 15-річний хлопець, його госпіталізували. Небезпеки для його життя немає.
Американські ЗМІ повідомляють, що винуватця події затримали за годину в торговому центрі. Зброю, з якої стріляв підліток, правоохоронці знайшли пізніше.
Нагадаємо, 11 травня на території школи Хайленд у Палмдейлі, що в штаті Каліфорнія, сталась стрілянина. В американських ЗМІ повідомляли, що стрілець, який розпочав стрільбу переховувався у бібліотеці із довгоствольною зброєю. Внаслідок стрілянини, одна людина зазнала поранень.