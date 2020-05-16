Стресс не убивает: как его воспринимать с пользой

Не все в понятии "стресс" выглядит так однобоко, негативно и опасно. Как переосмыслить роль стресса?

Чи ненайпопулярніше слово останніх кількох місяців – "стрес". Безліч статей, відео, вебінарів присвячено тому, як подолати стрес, як боротись зі стресом, як його позбавитися. Будь-яке згадування про стрес асоціюється з негативом, загрозою, небезпекою.

Зверніть увагу! Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене

Я, зізнаюсь, також на своїх вебінарах даю інструменти й методи роботи зі стресом. Не боротьби – роботи! Завдячуючи сучасним досягненням нейронауки, я знаю, що не все в понятті "стрес" виглядає так однобоко, негативно й небезпечно. Розберемося?

Дослідження проводили в США протягом 8 років. У ньому брали участь близько тридцяти тисяч жителів країни. Ось два запитання, які ставили учасникам досліджень:

– Скільки стресу вам довелося пережити в цьому році?

– Чи вірите ви в те, що стрес приносить шкоду вашому здоров'ю?

Далі перевіряли звіти щодо смертності серез учасників дослідження.

Результати: у людей, які декларували, що пережили багато стресу протягом останнього року, ризик смерті виріс на 43%. При цьому показово, що такий показник зафіксовано серед учасників, які давали позитивну відповідь і на запитання № 2. Серед учасників, які не вірили, що стрес небезпечний для їхнього здоров'я, було зафіксовано всього кілька смертей. Дослідники говорять про те, що за 8 років було зареєстровано близько ста вісімдесяти тисяч смертей (більше 20 000 людей за рік). Жителі померли не через стрес, а через те, що вірили у його небезпеку для здоров'я.

Результатами цього експерименту має бути усвідомлення, що, змінивши ставлення до стресу, можна змінити стан фізичного здоров'я.

Згадайте ситуацію, у якій ви відчували високий рівень стресу, – важливий виступ, визначальна для вашої кар'єри презентація, здача важливого тесту. Ми хвилювались і відчували схожі реакції тіла на стрес: пришвидшене серцебиття й дихання, холодний липкий піт у декого. Ми інтерпретували таке відчуття як страх або нездатність упоратись (ми в ті моменти боїмося, що не впораємося). Наші фізичні відчуття ще більше підсилювали власний страх. Ми помічали вологі долоні й червоні плями в області шиї та починали ще більше хвилюватися.

Уявімо ту саму ситуацію тепер, коли ми знаємо, що нашим результатам шкодить не сам стрес, а наше ставлення до нього. Тепер, певно, ми могли б ті самі ознаки: пришвидшений пульс, прискорене серцебиття, навіть вологі долоні – сприймати як результат того, що різко збільшився рівень енергії і посилилась концентрація для того, щоб ми успішно впорались з випробовуваннями.

Читайте також: Секрети мозку: як ефективно запам'ятовувати важливе

Відчуваєте? Справді?

Навіть оцей перший крок – переусвідомлення ролі стресу на позитив – ніби дає додаткову силу й енергію для дії.

Природною реакцією на проживання стресу є також звуження судин. І коли у відповідь на наше негативне сприйняття стресу судини й правда звужуються, це дійсно може спровокувати навіть серцевий напад. Тому ми знаємо, що хронічний стрес провокує захворювання серцево-судинної системи. Отже, усі справедливо говорять про небезпеку хронічного стресу.

Результати дослідження доводять також, що коли учасники сприймають стрес як щось позитивне (у сам момент стресових ситуацій), кровоносні судини знаходяться в нормальному стані.

Ще раз – наше ставлення до стресу визначає те, як реагуватиме на нього організм.

Ланцюжок такий: ми щось відчуваємо, тіло відтворює нашу реакцію через фізичні відчуття, фізичні відчуття дають сигнал мозку про те, що саме відчуваємо й що ці відчуття означають для нас. Відчуття (як ми оцінюємо стрес) провокують ті чи інші думки, думки впливають на стан, стан провокує дію.

Замість висновків:

Нехай наші з вами серця й надалі калатають від очікувань, передчуттів, хвилювань. Я лише дуже прошу, щоб від сьогодні, дорогі читачі, ви кожного разу в такі хвилини відчували, що ви впораєтесь, ваше тіло допоможе вам виконати будь-яке завдання.

У мене є я, у кожного із вас є ви. Вірмо, будь ласка, покладаймося на свою силу. Ми впораємося. Обіцяю.