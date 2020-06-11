Суд 11 июня взял под стражу Леонид Кожару – экс-главу МИД в правительстве Николая Азарова. Также ему увеличили сумму залога почти в 7 раз – до 14 миллионов 83 тысяч гривен.

Об аресте Леонида Кожары сообщает Киевский апелляционный суд, который и рассматривал этот вопрос.

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Таким образом апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда от 18 мая. Тот решил снизить сумму залога с 14,8 миллиона гривен до 2,1 миллиона.

Леонида Кожару подозревают в убийстве Сергея Старицкого. Тот в результате огнестрельного ранения умер еще 21 февраля в здании бывшего министра.

Вероятное убийство Сергея Старицкого: коротко

Вечером 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары нашли застреленным экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Впервые дело квалифицировали как самоубийство, но через месяц правоохранители все же задержали Кожару. Его подозревают в убийстве Старицкого, который был его другом.

Впоследствии его жена Марина Козерод призналась, что это она случайно застрелила Старицкого. Ей тоже вручили подозрение, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В мае суд фактически отпустил и самого Леонида Кожару, сократив сумму залога в 7 раз. Впрочем теперь он снова окажется под стражей. По меньшей мере, пока не внесет 14 миллионов залога.