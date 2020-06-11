Суд 11 червня взяв під варту Леоніда Кожару – ексочільника МЗС в уряді Миколи Азарова. Також йому збільшили суму застави в майже 7 разів – до 14 мільйонів 83 тисяч гривень.

Про арешт Леоніда Кожари повідомляє Київський апеляційний суд, який і розглядав це питання.

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У такий спосіб апеляційний суд скасував рішення Шевченківського райсуду від 18 травня. Той вирішив знизити суму застави з 14,8 мільйона гривень до 2,1 мільйона.

Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві Сергія Старицького. Той внаслідок вогнепального поранення помер ще 21 лютого у будинку колишнього міністра.

Імовірне вбивство Сергія Старицького: коротко

Ввечері 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари знайшли застреленим екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Вперше справу кваліфікували як самогубство, але через місяць правоохоронці таки затримали Кожару. Його підозрюють у вбивстві Старицького, який був його другом.

Згодом його дружина Марина Козерод зізналася, що це вона випадково застрелила Старицького. Їй теж вручили підозру, але суд відпустив її під особисте зобов'язання.

У травні суд фактично відпустив і самого Леоніда Кожару, скоротивши суму застави у 7 разів. Втім тепер він знову опиниться під вартою. Щонайменше, поки не внесе 14 мільйонів застави.