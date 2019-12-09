Суд не смог рассмотреть избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Мирошниченко: детали

В понедельник, 9 декабря, Донецкий апелляционный суд должен рассмотреть изменение меры пресечения для подозреваемого в убийстве Артема Мирошниченко – Николая Барабаша. Впрочем, утром в полицию поступило анонимное сообщение о минировании суда, после чего правоохранители в течение нескольких часов искали взрывчатку.

Поэтому рассмотрение апелляции на меру пресечения так и не началось, его отсрочили. Об этом сообщает "Вільне радіо".

К слову: На Донбассе простились с активистом Артемом Мирошниченко, которого избили за украинский язык: фото

Николая Барабаша, 16-летнего жителя Бахмута, подозревают в убийстве волонтера Артема Мирошниченко. После избиения, когда волонтер находился в коме, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, после смерти Мирошниченко дело переквалифицировали.

О заминировании здания суда сообщили за полтора часа до заседания по этому делу. После из здания всех эвакуировали, а все заседания отложили. Теперь суд будет избирать меру пресечения в среду, 11 декабря.

Что известно о нападении на Мирошниченко? На Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте Донецкой области. Одним из нападавших оказался 16-летний боец ММА, непрофессиональный спортсмен, Николай Барабаш. Сначала была версия, что за инцидентом наблюдал еще один несовершеннолетний – Александр Барышок. Правда, на заседании суда по материалам дела стало известным, что били Мирошниченко оба парня. По данным полиции, Барабаш был навеселе и решил испытать известные ему приемы. Нападавшие также хотели ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку. Тогда злоумышленники оставили без сознания активиста и пошли домой. Поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском.