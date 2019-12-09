Суд не зміг розглянути обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Мирошниченка: деталі

У понеділок, 9 грудня, Донецький апеляційний суд мав розглянути зміну запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Артема Мирошниченка – Миколи Барабаша. Втім зранку до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування суду, після чого правоохоронці протягом кількох годин шукали вибухівку.

Через це розгляд апеляції на запобіжний захід так і не розпочалося, його відтермінували. Про це повідомляє "Вільне радіо".

До слова: На Донбасі попрощалися з активістом Артемом Мирошниченко, якого побили за українську мову: фото

Миколу Барабаша, 16-річного мешканця Бахмута, підозрюють у вбивстві волонтера Артема Мирошниченка. Після побиття, коли волонтер перебував у комі, юнаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім після смерті Мирошниченка справу перекваліфікували.

Про замінування будівлі суду повідомили за півтори години до засідання у цій справі. Опісля з будівлі усіх евакуювали, а всі засідання відклали. Тепер суд обиратиме запобіжний захід у середу, 11 грудня.

Що відомо про напад на Мирошниченка?

На Артема Мирошниченка напали 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Одним із нападників виявився 16-річний боєць ММА, не професійний спортсмен, Микола Барабаш. Спершу була версія, що за інцидентом спостерігав ще один неповнолітній – Олександр Баришок. Щоправда, на засіданні суду з матеріалів справи стало відомим, що били Мирошниченка обидва хлопці.



За даними поліції, Барабаш був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Нападники хотіли також пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку. Тоді зловмисники залишили непритомного активіста та пішли додому. Приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською.