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      Сулеймани следовало уничтожить много лет назад, – Трамп

      47 Читати новину українською
      Касем Сулеймани / riafan.ru

      Президент США Дональд Трамп заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани ненавидели люди в самом Иране, поэтому генерала уже давно следовало уничтожить. Такое заявление Трамп сделал в ответ на угрозы властей Ирана из-за убийства Сулеймани.

      "Иран никогда не признает, что Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Иранцы не так уж расстроены его смертью, как пытаются убедить в этом внешний мир их лидеры. Его следовало уничтожить много лет назад!" – написал Трамп в своем твиттере.

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      В другой заметке президент США отметил, что Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры.

      Что известно об убийстве Касема Сулеймани

      В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

      Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

      Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,
      – прокомментировал бомбардировки Пентагон.

      В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

      В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть". А президент Ирана Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".

      Что известно о Касеме Сулеймани

      • В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение "Эль-Кудс" в составе КСИР, предназначенное для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.
      • "Эль-Кудс" под руководством Сулеймани занимался военной поддержкой ХАМАС и "Хезболлы" в Палестине и Ливане, а также имел серьезное влияние на политическую ситуацию в Ираке после вывода оттуда войск США.
      • Сулеймани также участвовал в борьбе против террористов "Исламского государства".
      • В 2007 году был включен ООН в список санкций иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
      • Сулеймани считался главным архитектором войны в Сирии. Считается, что именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
      • В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана. По аналогии с фильмом о Бэтмене.
      • Сулеймани невероятно популярен в Иране. О нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Иран Ирак Дональд Трамп Новости США Убийство
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