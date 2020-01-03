Сулеймани следовало уничтожить много лет назад, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани ненавидели люди в самом Иране, поэтому генерала уже давно следовало уничтожить. Такое заявление Трамп сделал в ответ на угрозы властей Ирана из-за убийства Сулеймани.

"Иран никогда не признает, что Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Иранцы не так уж расстроены его смертью, как пытаются убедить в этом внешний мир их лидеры. Его следовало уничтожить много лет назад!" – написал Трамп в своем твиттере.

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....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

В другой заметке президент США отметил, что Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Что известно об убийстве Касема Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,

– прокомментировал бомбардировки Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть". А президент Ирана Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".

Что известно о Касеме Сулеймани