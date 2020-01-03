Сулеймані слід було знищити багато років тому, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані ненавиділи люди в самому Ірані, тож генерала вже давно варто було знищити. Таку заяву Трамп зробив у відповідь на погрози влади Ірану через вбивство Сулеймані.
"Іран ніколи не визнає, що Сулеймані ненавиділи та боялися всередині країни. Іранці не так уже й засмучені його смертю, як намагаються переконати у цьому зовнішній світ їхні лідери. Його слід було знищити багато років тому!" – написав Трамп у своєму твітері.
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В іншому дописі президент США відзначив, що Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори.
Що відомо про вбивство Касема Сулеймані
У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.
Трамп особисто віддав наказ про цей удар.
Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,
– прокоментував бомбардування Пентагон.
У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".
Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".
Що відомо про Касема Сулеймані
- В 1998 році Сулеймані очолив спецпідрозділ "Ель-Кудс" у складі КВІР, призначений для реалізації військових і таємних операцій за межами Ірану.
- "Ель-Кудс" під керівництвом Сулеймані займався військовою підтримкою ХАМАС і "Хезболли" в Палестині і Лівані, а також мав серйозний вплив на політичну ситуацію в Іраку після виведення звідти військ США.
- Сулеймані також брав участь у боротьбі проти терористів "Ісламської держави".
- У 2007 році був включений ООН до списку санкцій іранських військових і політичних діячів, яким заборонений виїзд з країни.
- Сулеймані вважався головним архітектором війни в Сирії. Вважається, що саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
- У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану. За аналогією з фільмом про Бетмена.
- Сулеймані неймовірно популярний в Ірані. Про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують зароблені нагороди і спортивні призи.