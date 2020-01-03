Сулеймані слід було знищити багато років тому, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані ненавиділи люди в самому Ірані, тож генерала вже давно варто було знищити. Таку заяву Трамп зробив у відповідь на погрози влади Ірану через вбивство Сулеймані.

"Іран ніколи не визнає, що Сулеймані ненавиділи та боялися всередині країни. Іранці не так уже й засмучені його смертю, як намагаються переконати у цьому зовнішній світ їхні лідери. Його слід було знищити багато років тому!" – написав Трамп у своєму твітері.

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....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

В іншому дописі президент США відзначив, що Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,

– прокоментував бомбардування Пентагон.

У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

Що відомо про Касема Сулеймані