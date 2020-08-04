В Сумах возник настоящий скандал из-за группы подростков, которые больше полугода издевались над пенсионерами и насиловали 6-летнего мальчика. Полицию еще с февраля просили навести порядок с малолетними злоумышленниками, но копы несколько месяцев закрывали на это глаза.

Обо всем, что известно о деле малолетних хулиганов в Сумах, – читайте в материале 24 канала.

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Изнасилование мальчика и издевательство над пенсионерами

В участии в этой юношеской банде обвиняют семерых подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Они наводили страх на весь район, сообщает сайт города Сумы.

Эти подростки регулярно издеваются над местными пенсионерами в районе улицы Добровольная, а также прибегают к мелким кражам.

Впрочем настоящий кошмар постиг местного мальчика, которому всего 6 лет. Юные преступники издевались над ребенком, заставляли его садиться на бутылку и элементы зонта.

Сами подростки тем временем снимали все на видео, которое затем выкладывали в сети Интернет. Местные неоднократно жаловались на местных хулиганов. Впрочем – безрезультатно.

Только когда в конце июля этого года жители жилого микрорайона устроили протест и перекрыли железнодорожную дорогу, на них обратили внимание местная власть и полиция. До этого было не менее 6 месяцев безрезультатных обращений.



Протест из-за бездействия полиции в Сумах / Фото 0542

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Как отреагировала власть города

После ужасных известий мэр города Александр Лысенко решил обсудить этот вопрос на адаптивном совещании. Он поручил разобраться в этой ситуации педагогам, поскольку речь идет о детях.

Заместитель начальника управления образования Татьяна Дрыга между тем заметила, что педагоги знали об этой проблеме еще в феврале. Тогда же они и обратились к правоохранителям.

В то же время полиция тогда не отреагировала должным образом, чем, фактически, дала молчаливое согласие на продолжение преступлений.

Что говорят в полиции

В полиции прежде всего объяснили свою реакцию в предыдущие разы, когда были обращения по одному из малолетних разбойников. Копы уверяют, что сделали тогда "все необходимое" – провели с ним воспитательную беседу и профилактическую с его матерью.

Тогда, утверждают в полиции, на 14-летнего парня жаловались относительно нарушения дисциплины и травли других учеников. В декабре 2019 года его маму даже оштрафовали за это на 850 гривен.

Теперь же, после протеста местных жителей, полиция 1 августа даже решила открыть уголовное дело. Правда, сообщение об изнасиловании полиция квалифицировала как "хулиганство".

Только спустя более 6 часов в полиции решили переквалифицировать дело в изнасилование. Что заставило копов "передумать", пока непонятно, но эта история в очередной раз указывает, что реформа правоохранительных органов – "не до конца успешная".