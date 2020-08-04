У Сумах виник справжній скандал через групу підлітків, які понад пів року знущалися з пенсіонерів і ґвалтували пів річного хлопчика. Поліцію ще з лютого просили навести лад малолітніми зловмисниками, але копи кілька місяців закрикали на це очі.

Усе, що відомо про справу малолітніх хуліганів у Сумах – читайте в матеріалі 24 каналу.

Варто знати Обіцяв зводити у Макдональдс: відомого полтавського фотографа підозрюють у зґвалтуванні дівчинки

Зґвалтування хлопчика й знущання з пенсіонерів

В участі в цій юнацькій банді звинувачують сімох підлітків у віці від 12 до 14 років. Вони наводили страх на увесь район, повідомляє сайт міста Сум.

Ці підлітки регулярно знущаються з місцевих пенсіонерів у районі вулиці Добровільна, а також вдаються до дрібних крадіжок.

Утім справжнє жахіття спіткало місцевого хлопчика, якому всього 6 років. Юні злочинці знущалися з дитини, змушували його сідати на пляшку й елементи парасолі.

Самі підлітки тим часом знімали все на відео, яке потім викладали в мережі Інтернет. Місцеві неодноразово скаржилися на місцевих хуліганів. Втім – безрезультатно.

Лише коли наприкінці липня цього року мешканці житлового мікрорайону влаштували протест і перекрили залізничну дорогу, на них звернули увагу місцева влада й поліція. До цього було щонайменше 6 місяців безрезультатних звернень.



Протест через бездіяльність поліції в Сумах / фото 0542

До слова Восьмилітнього хлопчика знайшли зарізаним у полі на Чернігівщині: моторошні подробиці

Як відреагувала влада міста

Після жахливих звісток мер міста Олександр Лисенко вирішив обговорити це питання на адаптивній нараді. Він доручив розібратися в цій ситуації освітянам, позаяк мовиться про дітей.

Заступниця начальника управління освіти Тетяна Дрига натомість зауважила, що освітяни знали про цю проблему ще в лютому. Тоді ж вони й звернулися до правоохоронців.

Водночас поліція тоді не відреагувала належним чином, чим, фактично, дала мовчазну згоду на продовження злочинів.

Що кажуть у поліції

У поліції передовсім пояснили свою реакцію в попередні рази, коли були звернення щодо одного з малолітніх розбійників. Копи запевняють, що зробили тоді "все необхідне" – провели з ним виховну бесіду й профілактичну з його матір'ю.

Тоді, стверджують у поліції, на 14-річного хлопця скаржилися на порушення дисципліни й цькуванні інших учнів. У грудні 2019 року його маму навіть оштрафували за це на 850 гривень.

Тепер же, після протесту місцевих мешканців, поліція 1 серпня навіть вирішила відкрити кримінальну справу. Щоправда, повідомлення про зґвалтування поліція кваліфікувала як "хуліганство".

Лише через понад 6 годин у поліції вирішили перекваліфікувати справу на зґвалтування. Що змусило копів "передумати", наразі незрозуміло, та ця історія вкотре вказує, що реформа правоохоронних органів – "не до кінця успішна".