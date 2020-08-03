Вранці 3 серпня у селі Скоринець Чернігівського району знайшли зарізаним восьмилітнього хлопчика. У вбивстві підозрюють його батька.

Хлопчика знайшли у соняшниковому полі. На тілі дитини були численні ножові поранення, повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

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За інформацією правоохоронців, напередодні, 2 серпня, хлопчик разом з батьком та дідусем їхали автомобілем до Чернігова. Вони зупинилися для відпочинку неподалік села Красне. Після цього батько з сином вирушили до лісу на прогулянку, проте повернувся чоловік вже без дитини.

Хлопчика шукали всю ніч близько сотні людей – волонтери, лісники, поліцейські та кінологи з собаками. Для пошуків використовували квадрокоптер.

Поліцейські одразу звернули увагу на стан батька, який запевняв, що дитина загубилася. У нього на одязі були плями бурого кольору. При поверхневому огляді чоловіка у нього виявили закривавлений ніж,

– йдеться у повідомленні поліції.

Після того, як тіло дитини знайшли, батько зізнався, що причетний до вбивства. Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі.

Правоохоронці оглядають місце вбивства / Фото поліції Чернігівщини

Ніж, яким, ймовірно було вбито хлопчика / Фото поліції Чернігівщини