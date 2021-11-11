В иске в Верховный суд Лос-Анджелеса он судится с почти 20 членами съемочной команды.
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Среди них, кроме Алека Болдуина, помощник режиссера Дэйв Холлс и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Они должны были отвечать за безопасность на съемочной площадке.
О чем говорится в иске Светного
В иске светооператор заявил, что Галина Хатчинс была его подругой, он держал ее голову, когда она умирала. Отметив, что пуля пролетела совсем близко от него самого.
В то же время Серж Светной отметил, что халатность на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" вызвала у него "сильный эмоциональный стресс", который всегда будет преследовать его.
Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно
- Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения. Его жизни ничего не угрожает.
- Правоохранители выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.