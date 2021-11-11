В иске в Верховный суд Лос-Анджелеса он судится с почти 20 членами съемочной команды.

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Среди них, кроме Алека Болдуина, помощник режиссера Дэйв Холлс и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Они должны были отвечать за безопасность на съемочной площадке.

О чем говорится в иске Светного

В иске светооператор заявил, что Галина Хатчинс была его подругой, он держал ее голову, когда она умирала. Отметив, что пуля пролетела совсем близко от него самого.

В то же время Серж Светной отметил, что халатность на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" вызвала у него "сильный эмоциональный стресс", который всегда будет преследовать его.

Обратите внимание! Сторона обвинения требует компенсации и наказания, которые определят позже.

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