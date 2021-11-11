У позові до Верховного суду Лос-Анджелеса він позивається до майже 20 членів знімальної команди.

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Серед них, окрім Алека Болдвіна, помічник режисера Дейв Голлс та реквізитор Ханна Гутьєррес-Рід. Вони повинні були відповідати за безпеку на знімальному майданчику.

Про що йдеться у позові Свєтного

У позові світлооператор заявив, що Галина Гатчінс була його подругою, він тримав її голову, коли вона помирала. Наголосивши, що куля пролетіла зовсім близько від нього самого.

Водночас Серж Свєтной зауважив, що недбалість на змінальному майданчику вестерну "Іржа" викликала у нього "сильний емоційний стрес", який завжди переслідуватиме його.

Зверніть увагу! Сторона обвинувачення вимагає компенсації та покарання, що визначать пізніше.

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